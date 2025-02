Je v pořádku? Gottová se najednou přestala ozývat kamarádům i rodině

Divoká finanční situace, drama ve vztahu a ještě k tomu z ničeho nic podezřelé ticho v komunikaci. Obavám přátel a rodiny se není možné divit.

Nejstarší dcera legendárního zpěváka Dominika Gottová působí svým blízkým dramatické obavy. Deník Blesk přinesl zprávy, že se Gottová přestala ozývat svým přátelům, a ti se o ni pochopitelně bojí. V klidu nezůstává ani maminka Antonie Zacpalová, která prý s Dominikou naposled mluvila někdy o Vánocích: „Mluvila zmateně, nebylo jí moc rozumět. Ptala jsem se jí, co se děje, a ona mi jen řekla, že má starosti,“ svěřila se deníku Blesk bývalá tanečnice Antonie.

Radost nemá ani ze situace okolo dcery a jejího manžela Tima Tolkkieho: „Od začátku se mi nelíbilo, že se k němu vrátila. On neumí hospodařit s penězi, a Dominika na něj stále spoléhá,“ dodala. Podobnými obavami se trápí i další přátelé Dominiky. Jedna z jejích blízkých přítelkyň uvedla, že už několik týdnů nemá o Dominice žádné zprávy. „Tohle se nikdy předtím nestalo,“ řekla deníku Blesk.

Pár bydlí v Helsinkách a situace se zdá být poměrně neklidná. Nejdřív bydleli v sociálním bytě, ale nedávno se přestěhovali do nového: „Je to u moře a je to větší,“ lebedila si Dominika. Deník Blesk nicméně tvrdí, že manželé dost možná již od listopadu nebyli schopní zaplatit nájemné a hrozí jim proto, že skončí na dlažbě.

Jak upozorňuje Blesk, není to nicméně poprvé, co Gottová s Tolkim nezvládají finance. Před šesti lety také neměli ani na nájem a před vystěhováním raději utekli do Česka.