Radikální změny na úřadu práce: Nejdřív odpočinek, pak zaměstnání

Uchazeči o zaměstnání se musí připravit na pořádné zemětřesení, protože systém na úřadu práce se bude výrazně měnit.

Ve druhé polovině roku by měly začít platit výrazné změny v přístupu k nezaměstnanosti, hlásí Úřad práce. Uchazeči o práce se nově budou dělit do dvou skupin – rizikoví a nerizikoví. Smyslem je větší pomoc těm, kdo mají nižší šanci najít zaměstnání a zároveň netlačit na ostatní tak zběsile, aby honem pracovali, ale umožnit jim například si chvíli odpočinout a pořádně si rozmyslet, co chtějí vlastně dělat namísto toho, aby se bez rozmyslu hnali do první práce, která se naskytne jen proto, aby měli klid.

Není riziko? Odpočívejte

Přijdete-li o práci a zároveň nejste v rizikové skupině, budete moci pět měsíců odpočívat. Nebudou nutné žádné návštěvy na úřadě ani vynucené pohovory na pracovní pozice, o které reálně nemáte zájem či neodpovídají vašim zkušenostem nebo vzdělání.

Pokud si uchazeč platil sociální pojištění a má nárok na podporu, není potřeba ho zatěžovat další byrokracií, říká generální ředitel Úřadu práce ČR Daniela Krištof. Pokud je však i po pěti měsících stále bez práce, úřad se začne angažovat o něco víc. A sám uchazeč o intenzivnější pomoc může sám kdykoliv požádat i dříve.

V riziku větší pomoc

Uchazeči, kteří by mohli mít větší problém najít uplatnění, budou v takzvané rizikové skupině a úřad s nimi začne pracovat hned po registraci. Rizikovost se určuje podle následujících faktorů:

Předchozí dlouhodobá nezaměstnanost – lidé, kteří již dříve měli problémy s hledáním práce, jsou považováni za rizikovější.

Regionální situace na trhu práce – uchazeči z regionů, kde je nízká poptávka po jejich dovednostech, mají větší riziko.

Vzdělání – lidé se základním vzděláním nebo bez vzdělání mají větší problémy se uplatnit.

Délka předchozího zaměstnání – čím déle člověk pracoval v trvalém pracovním poměru, tím lépe.

Nezaměstnanost před registrací – uchazeči, kteří nepracovali už 60 dní před registrací, jsou rizikovější.

Řidičský průkaz – absence řidičského průkazu a z toho pramenící nižší mobilita zvyšuje riziko.

Pohlaví – ženy mívají větší problémy najít práci, rozdíl mizí až s vysokoškolským vzděláním.

Věk – riziko narůstá u lidí starších 55 let.

E-mail – absence či neochota používat moderní komunikaci může být překážkou při hledání práce.

Podle Krištofa je u rizikových uchazečů často nutné provést výrazné změny. Navrhnout rekvalifikaci, nechat získat řidičák, zlepšit počítačové dovednosti. Lidé musí absolvovat více pohovorů a je proto důležité začít co nejdřív.

Rizikovosti se není potřeba bát

Úřad práce zdůrazňuje, že riziko není žádné stigma a podobnou nálepku rozhodně neponesete napořád. Označení jen slouží k lepšímu pochopení situace a volbě co nejúčinnějšího postupu při pomoci s nalezením nového zaměstnání.

Plánují se i úpravy finanční podpory. V prvních měsících bez práce by podpora měla vzrůst na 80 % původní mzdy. Naopak při delší nezaměstnanosti by byla čím dál tím menší.