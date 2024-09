Piráti chtějí odejít z vlády, Lipavský ovšem vyčkává a bude zřejmě preferovat křeslo

Vládní koalice ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů v současném složení po dnešku zřejmě končí.

Premiér Petr Fiala (ODS) nečekaně oznámil, že navrhne prezidentu Petru Pavlovi ke konci září odvolání končícího předsedy Pirátů Ivana Bartoše z funkce vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení. Piráty požádal o nominaci jeho nástupce, ti ale považují rozhodnutí premiéra za podraz a porušení koaliční smlouvy, které znamená jejich vyhazov či "vykopnutí" z vlády.

Jakým způsobem a kdy ukončí vládní angažmá, však zatím neřekli. Bartoš očekává, že spolu s ním opustí kabinet i další dva pirátští ministři, tedy ministr zahraničí Jan Lipavský a ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Šéf české diplomacie během pracovní cesty v USA ale novinářům řekl, že pokud Piráti odhlasují odchod z vlády, jako člen strany podá demisi. Odešel by ale zřejmě i od Pirátů. Nebyl by schopen podepsat vše, co dnes zaznělo na dnešní tiskové konferenci Pirátů, kteří ostře kritizovali ODS i koalici Spolu.

Bartoš se s Fialou včera ráno sešel a po jednání novinářům řekl, že se na koaliční smlouvě a vládním angažmá Pirátů nic nemění. Premiér ale ve 13:00 na tiskové konferenci oznámil, že hodlá pirátského vicepremiéra odvolat. Bartošovi to oznámil po telefonu. Svůj krok vysvětlil tím, že Bartoš podle něj není schopný manažersky dotáhnout digitalizaci stavebního řízení do úspěšného konce a neuvědomuje si hloubku problémů. Digitalizaci bude mít na starosti tým v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS), pověřit ho tímto úkolem ho chce se souhlasem vlády ve středu. Premiér dodal, že je spokojený s prací dalších dvou pirátských ministrů a své rozhodnutí nepovažuje za vypovězení koaliční smlouvy.

Premiér i další lídři koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) zdůraznili, že Piráty z vlády nikdo nevyhazuje a stojí o další spolupráci. Prezident Pavel se chce s Bartošem i dalšími předsedy vládních stran sejít v pondělí a poté rozhodnout o dalším postupu.

Bartoš bude o dalším osudu Pirátů ve vládě ve středu jednat s Vítem Rakušanem, předsedou hnutím STAN, se kterým ve sněmovních volbách Piráti kandidovali a poté s koalicí Spolu vytvořili společný kabinet. Předpokládá ale, že jeho strana ve vládě skončí, když "vykopli" jeho, řekl večer v České televizi. ODS podle Pirátů jednala pod tlakem oligarchů a kmotrů a koalice Spolu začala cestu ke společné vládě s opozičním hnutím ANO expremiéra Andreje Babiše.

Lipavský včera večer českým novinářům v New Yorku řekl, že bude respektovat případné rozhodnutí Pirátů odejít z vlády. Vymezil se ale vůči některým vyjádřením svých stranických kolegů na tiskové konferenci. "Neříkám, že všechno tam bylo špatně, ale myslím si, že celá interpretace vládnutí se posunula způsobem, který já už nejsem schopný hájit," dodal ministr zahraničí. Odešel by proto zřejmě i z Pirátské strany.

Rakušan už řekl, že by Piráti a Starostové jako koalice měli ve vládě zůstat. Netěší ho, že Piráti zvažují odchod z kabinetu.

Pavel, který je stejně jako Lipavský na pracovní návštěvě Spojených států, novinářům řekl, že v pondělí 30. září se sejde s Bartošem i předsedy dalších koaličních stran, večer by měl věc prodiskutovat s Fialou. Poté rozhodne o dalším postupu. Za důležité považuje, zda by změna ve vládě skutečně přinesla pokrok v digitalizaci stavebního řízení a aby nedestabilizovala situaci v zemi.

Piráti na odpolední tiskové konferenci označili premiérovo rozhodnutí, které se Bartoš dozvěděl od Fialy po telefonu, za podraz. Podle předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka nechtějí ve vládě dál pokračovat. "Jakým způsobem ukončíme angažmá ve vládě, je jen technikálie," uvedl Michálek. Ministři Šalomoun a Lipavský podle něj budou postupovat ve shodě s klubem. O budoucnosti Pirátů ve vládě chce jednat s koaličními Starosty a jejich předsedou i s lídry celé vládní koalice. Současně budou Piráti o odchodu vlády rozhodovat na svém celostátním internetovém fóru, hlasovat budou od pátku 27. září ráno do pondělí 30. září do 20:00

Michálek na tiskové konferenci řekl, že podle kuloárních informací jednal Fiala pod tlakem ministrů dopravy Kupky, financí Zbyňka Stanjury, hejtmana Martina Kuby a místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka (všichni ODS). Ti mu podle Michálka měli hrozit, že pokud Piráty z vlády "nevyhodí", skončil by on sám. Fiala i další zmínění politici ODS to odmítli, žádná taková schůzka podle nich nebyla. Premiér uvedl, že se rozhodl sám po setkání s Bartošem, který podle něj není schopen zjednat nápravu.

Bartoš v neděli oznámil, že končí v čele České pirátské strany kvůli neúspěšným víkendovým volbám do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu, znovu kandidovat nyní nehodlá. S ním rezignovalo i celé předsednictvo. Nové vedení si strana zvolí 9. listopadu. V krajských volbách získali Piráti o uplynulém víkendu jen tři zastupitele, dosud jich měli téměř stovku.

Opozice žádala Bartošův konec kvůli problematickému stavebnímu řízení už dříve. První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček ale za šílené označil to, že k tomu premiér přistoupil až po fiasku Pirátů ve volbách a následné Bartošově rezignaci z čela strany. Babiš dnes ČTK napsal, že problémem vlády nejsou Piráti, ale slabý premiér Fiala.

Jako nepříliš povedenou snahu o restart strany nebo o pokus zakrýt vlastní chyby vnímají reakce Pirátů na odvolání jejich předsedy z vlády politologové oslovení ČTK. Podle Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nezvládli Piráti digitalizaci stavebního řízení. Křičet a vyvolávat atmosféru jakéhosi spiknutí je ale zbytečné, míní politolog Otto Eibl z Masarykovy univerzity.

Piráti mají ve dvousetčlenné Sněmovně čtyři poslance, vládní koalice by udržela většinu i bez jejich hlasů. Sněmovní volby se se uskuteční příští rok na podzim.