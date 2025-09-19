Penny rozsévá šílené slevy: nebudete věřit vlastním očím
19. 9. 2025 – 14:39 | Zprávy | Anna Pecena
Od čtvrtka 18. září do středy 24. září 2025 přichází PENNY Market s akčním letákem, který má vše – ovoce, mléčné produkty, paštiky i domácí sortiment – a ceny, které rychle odseknou! Připravte se – s tímto výběrem nákup už nebude jen povinnost, ale zážitek!
Ovoce a zelenina – sklizeň panenských slev
PENNY nezůstává pozadu a ovoce i zelenina v tomto letáku trpí drastickými cenovými škrty. Banány jsou z původních ~39,90 Kč za kilo sražené na 19,90 Kč – sleva 50 %! Bílé hrozno bezsemenné také mizí z regálů ve velkém – 500 g za 24,90 Kč místo ~69,90 Kč. Nezapomeňte ani na listové těsto – chladená varianta je nyní za 19,90 Kč za 275 g, což je taky parádní nabídka.
Maso, sýry a mléčné výrobky – když se sýr nakoupí s radostí
V oddělení mléčných výrobků a sýrů je toho víc než dost. Sýr Eidam 30 % XXL Karlova Koruna se objeví za 59,90 Kč za 400 g, což není běžně cena, na kterou si zvyknete. Máslo jihočeské – původně kolem 69,90 Kč, nově 54,90 Kč; sleva, která potěší vaši peněženku při ranním pečivu. Paštika, salámy a šunky také nejsou ochuzeny – jako třeba Salám šunkový Řezníkův talíř 100 g za 11,90 Kč.
Co byste si možná nevšimli – drogerie, domácnost a „malé radosti“
Leták však nehraje jen na velké kousky – drogerie a domácí příslušenství si také ukousnou ze slevového koláče. Produkty jako listové těsto nebo domácí potřeby (toaletní papír, papírové ubrousky apod.) jsou za akční ceny. A pokud si pořídíte věrnostní kartu „Moje PENNY“, některé akce jsou ještě výhodnější!
Pečivo a sladké nástrahy – útok na chuťové buňky
PENNY nezapomíná ani na pečivo, které si Češi nosí domů každý den. Klasická houska nebo rohlík zůstávají v akční nabídce za ceny, které nutí koupit rovnou celý sáček. Sladký bonus pak přináší například koblihy a štrúdlíky, které jsou zlevněné tak, že se z nich stává nebezpečné pokušení k ranní kávě. Pokud tedy přemýšlíte, zda koupit jen pár kusů, připravte se, že domů nakonec odnesete celou krabici.
Pití a tekuté lákadlo – od džusů po víno
Co by byl nákup bez lahve pití? Leták láká na džusy, minerální vody i nealko limonády za pár korun. A kdo má radši něco ostřejšího, najde v akci i vína, která se v běžných dnech prodávají o desítky korun dráž. PENNY tak znovu potvrzuje, že dokáže uspokojit jak rodinu s dětmi hledající krabici džusu, tak pátečního návštěvníka, který míří rovnou k vínu a pivu.
Pokud tedy míříte do PENNY tento týden, vezměte si seznam, otevřete oči a připravte se – nabídka platí jen do 24. září nebo do vyprodání zásob. A s těmi slevami už máte tip, že některé regály budou prázdné dřív, než dojdete domů.