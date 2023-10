Aktualizováno: Ficův vítězný Směr-SD má šanci sestavit vládu, PS tomu chce zabránit

Bývalý slovenský premiér Robert Fico, jehož strana vyhrála sobotní předčasné parlamentní volby na Slovensku, má šanci sestavit vládu a počtvrté se stát ministerským předsedou. Napsala to dnes slovenská média. Podle tisku o podobě kabinetu rozhodne třetí nejsilnější strana Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) někdejšího premiéra Petera Pellegriniho, který v minulosti dlouhá léta působil ve Směru-SD.

„Robert Fico porazil Slovensko, tu podobu země, jakou si po sametové revoluci představovala většina národa. Dnes mu dostatek lidí uvěřilo, že liberalismus a lidská práva mohou být pro občana větší hrozba než rozvětvená korupce a sympatie k Putinovu režimu,“ napsal list Sme. Reagoval tak na názory trojnásobného expremiéra Fica, který před volbami vystupoval proti vojenské pomoci Ukrajině čelící ruské agresi a proti sankcím Západu vůči Rusku, v jehož čele stojí prezident Vladimir Putin.

„Dnes po moci sahá jiný Fico. Motivovanější trestními stíháními svých spolupracovníků a sponzorů Směru a podporovaný extrémnějšími voliči. Šíření strachu mu nakonec přineslo vítězství. Přinese mu i izolaci, zejména v demokratické Evropě, protože je málo pravděpodobné, že změní svou rétoriku o podmínkách míru na Ukrajině,“ napsal deník Sme.

Podle listu Pravda Směr-SD suverénně vyhrál volby a šéf Hlasu-SD Pellegrini ví, že rozhodne o budoucí vládě. „Bez ohledu na první místo ve volbách bude stabilita koalice záviset zřejmě na dvou stranách. Jednou z nich je Pellegriniho Hlas, který se dlouhodobě nevymezoval ani na jednu, ani na druhou stranu politického spektra,“ napsal nejčtenější list Nový čas. Dodal, že v posledních dnech předvolební kampaně bylo možné z Pellegriniho vyjádření pozorovat, že je vysoce pravděpodobné, že si vybere Směr-SD.

„Robert Fico vyhrál volby a už to nepustí. Demokratické Slovensko prohrálo,“ napsal list Denník N.

Také listy Plus jeden deň a Hospodárske noviny poznamenaly, že podoba příští vládní koalice bude záležet na Hlasu-SD.

Druhá nejsilnější slovenská strana chce zabránit vzniku vlády vítězného Směru-SD

Progresivní Slovensko (PS) udělá všechno pro to, aby vládu nesestavili vítězní sociální demokraté expremiéra Roberta Fica, řekl novinářům předseda PS Michal Šimečka.

„Volby vyhrál Směr. Je to velmi špatná zpráva pro Slovensko. Ještě horší by byla, pokud by se Ficovi podařilo sestavit vládu. Naším cílem stále zůstává, a uděláme pro to všechno, aby se to nestalo,“ uvedl Šimečka.

Liberální proevropské PS a Směr-SD se liší například v názoru na pokračování vojenské pomoci Ukrajině, která se brání ruské agresi, nebo na posílení práv komunity LGBT+.

Podle Šimečky rozhodující při vytvoření nové vlády bude postoj strany Hlas-sociální demokracie, která ve volbách skončila na třetím místě. Řekl, že po volbách připadá v úvahu vznik jen dvou možných koalic: jedné v čele se Směrem-SD a druhé pod vedením PS.

Lídři pětikoalice přejí Slovensku sestavení dobré vlády, věří v úzkou spolupráci

Premiér Petr Fiala (ODS) věří v další úzkou spolupráci České republiky a Slovenska. Slovákům popřál, ať jsou jejich povolební vyjednávání krátká a vedou k sestavení dobré vlády.

Se Slovenskem nás pojí nejen hluboké historické vazby, blízkost, ale i přátelské vztahy na všech úrovních.



Sledoval jsem výsledky slovenských voleb a přeji Slovákům, ať povolební vyjednávání vedou k sestavení dobré vlády. Věřím, že budeme na vládní úrovni nadále úzce… — Petr Fiala (@P_Fiala) October 1, 2023

Vicepremiér a šéf lidovců Marian Jurečka Slovensku popřál, aby se podařilo sestavit vládu, která zachová prozápadní a prodemokratické směřování země. Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) věří, že i s budoucím slovenským kabinetem bude pokračovat nadstandardní spolupráce obou zemí. Podle místopředsedy vlády Víta Rakušana (STAN) jsou výsledky slovenských voleb poučením i pro ČR. Pokud chce udržet liberální demokracii, je potřeba její výhody vysvětlovat i lidem z periferie či zklamaným. Také šéfka TOP 09 a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová popřála sestavení vlády s euroatlantickým směřováním, která by uklidnila polarizovanou společnost.

Babiš popřál Slovensku vládu, která bude tvrdě hájit slovenské zájmy

Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš dnes pogratuloval na sociální síti X Robertu Ficovi k vítězství ve slovenských parlamentních volbách. Slovensku přeje vládu, která bude pracovat pro lepší životy lidí a v Evropě bude hájit zájmy slovenských občanů.

V sobotu jsou na Slovensku důležité volby. Protože mi na Slovensku záleží, řekl jsem svůj názor. Progresívne Slovensko pana Šimečky je stejné jako naši Piráti. Vítání migrantů, legalizace drog, vyšší daně, nižší důchody a poslušnost Bruselu. Tak to dopadlo v ČR a Slovensku stejný… pic.twitter.com/m6VJ3NFqw7 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 28, 2023

Kromě gratulace Ficovi k vítězství ve volbách Babiš ocenil také volební výsledek strany Hlas-sociální demokracie, která skončila zhruba s 15 procenty na třetím místě. „Celému Slovensku přeji, aby mělo vládu, která doma bude pracovat pro lepší životy lidí a v Evropě tvrdě hájit zájmy všech slovenských občanů,“ uvedl Babiš.

K volebnímu výsledku strany Progresivní Slovensko se bývalý český premiér nevyjádřil. Před volbami zveřejnil na sociálních sítích video, ve kterém před volbou této strany varoval. „Progresívne Slovensko pana Šimečky je stejné jako naši Piráti. Vítání migrantů, legalizace drog, vyšší daně, nižší důchody a poslušnost Bruselu. Tak to dopadlo v ČR a Slovensku stejný osud nepřeju,“ napsal Babiš v pátek na síti X.

Dobré ráno Slovensko

Gratuluji Robertu Ficovi k vítězství ve volbách! Ke skvělému výsledku gratuluji i Peterovi Pellegrinimu a celému Slovensku přeji, aby mělo vládu, která doma bude pracovat pro lepší životy lidí a v Evropě tvrdě hájit zájmy všech slovenských občanů. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 1, 2023

Babiš byl předsedou české vlády od prosince 2017 do prosince 2021. Jeho funkční období se zčásti krylo s obdobím dosud poslední vlády premiéra Fica, který stál v čele Slovenska do demise v březnu 2018.

Orbán gratuloval Ficovi k vítězství, těší se na spolupráci s „vlastencem“

Robertu Ficovn dnes mezi prvními zahraničními politiky poblahopřál maďarský premiér Viktor Orbán. Vždy je dobré spolupracovat s vlastencem, napsal na platformě X. „Hádejte, kdo je zpátky! Blahopřeji Robertu Ficovi k jeho nespornému vítězství ve slovenských parlamentních volbách. Je vždy dobré spolupracovat s vlastencem. Těším se na to!“ napsal nacionalistický premiér, k němuž má Fico podle pozorovatelů stále blíže.

„Když byl v opozici, Fico se stal blízkým spojencem maďarského premiéra Viktora Orbána, zvláště pokud jde o kritiku Evropské unie," uvedla například americká zpravodajská televize CNN. Komentátoři si všímají například také toho, že Fico, stejně jako Maďarsko, nehodlá poskytovat vojenskou pomoc Ukrajině.