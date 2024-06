Pavel nepočítá s tím, že summit o Ukrajině najde shodu, jak nastolit mír

Švýcarský summit o Ukrajině je podle českého prezidenta Petra Pavla první možností, jak na co nejširší platformě hovořit o podmínkách míru. Nepočítá ale s tím, že by vrcholná schůzka, která dnes začíná, dosáhla shody, jak mír nastolit. Pavel to dnes řekl novinářům před svým odletem do alpské země. Summit v horském středisku Bürgenstock u Lucernu, o jehož svolání požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, má především položit základy dalším jednáním o ukončení války, kterou před více než dvěma roky zahájilo Rusko. Účastní se delegace stovky zemí a organizací, včetně 57 hlav států a šéfů vlád.

Pavla dnes vpodvečer na summitu stejně jako ostatní státníky přivítal Zelenskyj spolu se švýcarskou prezidentkou Violou Amherdovou. Následovalo úvodní jednání s proslovy části státníků. Podle Pavla se ve Švýcarsku sešli zástupci stovky zemí světa, aby společně projednali, jak Ukrajině vrátit mír. "Ne iluzi míru, která dá za pravdu agresorovi, ale skutečný, spravedlivý a udržitelný mír. Čeká nás ještě složitá cesta, nemůžeme ale čekat se založenýma rukama," uvedl na síti X. "Budeme mluvit i o konkrétních dopadech války, které se týkají úplně všech. Ruské útoky ohrožují také ukrajinské jaderné elektrárny. V zájmu celého světa musíme neštěstí na jaderných zařízeních zabránit," doplnil. "Je to skutečně první možnost, jak se na co nejširší platformě bavit o podmínkách dosažení trvalého a spravedlivého míru na Ukrajině," řekl dnes před odletem Pavel s tím, že je moc rád, že se konference může zúčastnit. Věří, že se na ní podaří najít co nejširší shodu na základních principech a východiscích. "Určitě nebude dosaženo shody, jak nastolit mír na Ukrajině. Takovou ambici ani nemá," podotkl také o summitu, na němž bude mezi jinými chybět Rusko, které dalo opakovaně najevo, že o účast nestojí. Jednání budou podle Pavla rozdělena do tří oblastí - jaderná bezpečnost, potravinová bezpečnost a svoboda plavby a humanitární otázky. Prezident je považuje za klíčové oblasti, na nichž se dokáže shodnout většina zemí světa. "V oblasti jaderné bezpečnosti, které spolupředsedá Česká republika, se podařilo zatím dosáhnout největšího pokroku," je přesvědčen Pavel. Před začátkem summitu se dnes Pavel ve Švýcarsku sešel se svým keňským protějškem Williamem Rutem. Obě hlavy státu se shodly, že ohrožení míru v jedné části světa znamená ohrožení míru všude, sdělil ČTK Pavlův mluvčí Vojtěch Šeliga. "Válka na Ukrajině tak dopadá i na region Afriky například skrze dodávky potravin," doplnil. "Myslím, že je shoda na tom, že základem je Charta OSN a územní celistvost," shrnul první den jednání pro ČTK náměstek ministra zahraničí Jan Marian, který je součástí české delegace. "Mluví se o tom, jaké budou další kroky, bude třeba rozpracovat konkrétní plány ve skupinách k jednotlivým tématům a pak si říci, jaký je globální plán a jak a kdy se sejít v této podobě zase," uvedl. Dobrou zprávou je podle Mariana účast a také skutečnost, že mezi 100 účastníky nejsou jen země západní Evropy, EU a NATO, ale i státy, které jsou důležitými regionálními hráči, například Brazílie, Austrálie, Indie či Keňa. V neděli budou podle Mariana pokračovat plenární zasedání a zároveň se lídři zúčastní kulatých stolů ke třem hlavním tématům. "Prezident Pavel se bude účastnit stolu k jaderné a radiační bezpečnosti a bude jejím zpravodajem, následně tedy přednese výstupy z jednání na plénu," doplnil náměstek.