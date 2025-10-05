Prezident Pavel dnes ráno zahájí povolební konzultace s lídry stran
5. 10. 2025 – 6:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes ráno zahájí na Pražském hradě povolební konzultace se šéfy politických stran a hnutí, které se dostaly do Sněmovny.
Dnes přijme předsedy ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, další schůzky jsou v plánu v pondělí.
Pavel se nejprve setká se šéfem vítězného ANO Andrejem Babišem, který už v sobotu večer jednal o možné povolební spolupráci se zástupci Motoristů sobě a SPD. Poté Pavla čeká jednání s předsedou ODS a premiérem Petrem Fialou, následně s lidoveckým předsedou Markem Výborným, posléze se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a na závěr s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. V 16:00 prezident okomentuje jednání na tiskové konferenci.
Pavel v srpnovém rozhovoru ČTK řekl, že je připraven neprotahovat proces sestavování vlády a neklást předběžné podmínky. Domnívá se, že nový kabinet vznikne poměrně brzy, alespoň takový má dojem z prohlášení představitelů nejsilnějších stran. Už dříve vyjádřil prezident přesvědčení, že v budoucí vládě by v zahraniční a bezpečnostní politice neměly mít slovo subjekty, které chtějí vystoupit z Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).
Volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem téměř 34,6 procenta hlasů, na druhém místě skončila koalice Spolu s 23,3 procenta a třetí STAN s 11,2 procenta. Místa ve Sněmovně mají jisté ještě Piráti, SPD a Motoristé sobě.