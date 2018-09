Opozice sepsula EET. Přisypala do rozpočtu miliardy, obhajuje ji Babiš

Elektronická evidence tržeb (EET) od svého spuštění v prosinci 2016 do dneška přinesla navíc do veřejných rozpočtů zhruba deset miliard korun. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dodala, že do konce letošního roku odhady MF počítají s 11,7 miliardy korun. Opozice nicméně dnes ve sněmovně projekt EET zkritizovala.

