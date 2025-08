Ondřej Brzobohatý končí s převlékáním za ženu: "Nemám potřebu být lynčován"

5. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Sbohem, Tiffany. Hudebník dle vlastních slov kapituluje před veřejným nátlakem.

Fanoušci Tiffany Richbitch, tedy drag queen alter ega známého hudebníka Ondřeje Brzobohatého, se musí připravit na smutné loučení. Ondřej totiž pod tlakem nepřející veřejnosti oznámil, že nebude ve vystupování v roli Tiffany pokračovat.

Učinil tak po bouři kritiky a zlých komentářů, která se vzedmula po jeho účasti v pořadu Chi Chi na gauči, kam dorazil v lodičkách a pokusil se publiku přinést trochu osvěty v drag tematice.

České publikum nicméně, zdá se, není na podobně svojské záležitosti připraveno a Ondřej už má zkrátka dost neustálých urážek.

„Reaguji tímto na vlnu výpadů na mou osobu kvůli mé účasti v pořadu Chi Chi na gauči, kde jsem s humorem popisoval drag i úskalí, co se praktičnosti kostýmů týče,“ rozpovídal se hudebník na Instagramu.

„Ačkoli církevní soud už v rámci anulace mého manželství s Taťánou vydal rozsudek, ve kterém její žalobu ve všech bodech obvinění zamítá, ačkoli už byla Taťána u civilního soudu označena jako zdroj všech pomluv, ačkoli jsem nikdy svými dvěma veřejnými vystoupeními jako Tiffany Richbitch nechtěl nikomu ublížit a nikoho pohoršit, v očích mnoha lidí na tom nesejde,“ zmínil spor se svou bývalou manželkou, která se pokoušela využít Ondřejovu zálibu v drag queen jako argument podporující její obvinění.

„Před dvěma lety se veřejnost prostřednictvím rozhovoru, kterým jsem se bránil, dozvěděla z podstrčené církevní žaloby, že jsem údajně transgender, deviant a impotentní gay. A tak to lidem evidentně stačí. Nikoho nezvedne vzteky ze židle Roman Tomeš v muzikálové roli drag queen - Hedwig, nebo herci ze soutěže Tvoje tvář má známý hlas převlečení za Cher nebo Beyoncé, přičemž v jejich případě jde také o zábavu, o roli, kterou dobrovolně hrají. Ne. Oni na sobě totiž nemají vypálený cejch úchyla skrze bulvární skandál,“ popsal svůj pohled na situaci.

„Proto jsem se rozhodl dál jako Tiffany Richbitch už veřejně nevystupovat,“ zveřejnil své rozhodnutí černé na bílém.

„Vymýšlím řadu uměleckých projektů, které s nadšením navštěvuje tisíce lidí. Nemám ani v nejmenším zapotřebí být lynčován veřejností za něco, co nejsem. Nechci se tímto krokem zalíbit těm, kteří mě kritizují, jen zkrátka kapituluji před nenávistnými útoky, odpornými přívlastky, nesčetněkrát zmiňovanou rotací v hrobě mého zesnulého otce, urážkami posílaných do mailů mně i mé rodině a kopanci na sítích, které se pro mě v takovéhle míře staly už neúnosnými,“ přidal vysvětlení.

Ondřejovi se vzápětí snažily rozhodnutí rozmluvit i některé známé tváře.

„Achjo. Mrzí mě to. Strašně lehko se řekne, ať nad těma komentama člověk mávne rukou, ale je to, jako když se brodíš hnojem. Tiffany byla skvělá, o to víc, žes to byl Ty. Snad ještě nastane doba, kdy budou moct všechny Tiffany světa povstat,“ zadoufala Berenika Kohoutová.

„Ondro, oni nepřestanou tím, že přestaneš ty. Jen sis nechal vzít svou zábavu a něco co ti dělalo radost a nám ostatním, co Tě máme rádi, taky. Lidé tady prostě jsou takoví, rádi lynčují a hledají si nálepky. Můžeš jim stokrát vysvětlovat, jak to je a není, ale je to naprosto jedno. To poslední, co se mělo stát, je si kvůli těmto blbcům vzít svou radost a klid,“ přidala Eva Burešová.

Uvidíme, jaký osud Tiffany nakonec potká.