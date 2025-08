Slavný návrhář se obul do Prague Pride: "A pak se divíme, že nás heterosexuálové nemají rádi"

Oblíbený designér nemá pocit, že by exhibicionismus pomáhal boji za práva komunity.

Prahou prošel tradiční pochod Pride na podporu rovných práv pro LGBT+ komunitu. Pointa akce je samozřejmě chvályhodná, její forma už ale vyhovuje celé řadě lidí o poznání méně.

Nečekaně kritický tón mělo vyjádření, které zveřejnil populární módní návrhář Osmany Laffita.

Zrovna jeho nemůže nikdo nařknout z homofobie ani omylem – Osmany se svou homosexuální orientací netají už dlouhá léta a se svým partnerem Guyem Pascalem Gheysensem žijí v pevném vztahu už nějakých 30 let.

Osmany se domnívá, že bojovat za přijmutí komunity do společnosti tím, že se proti té samé společnosti budete v průvodu vymezovat, je poněkud kontraproduktivní přístup a pochod tak, jinak řečeno, dělá LGBT+ komunitě spíš medvědí službu.

„Nerozumím celé téhle věci s Pride. 30 let jsme bojovali o to, abychom byli přijati, integrováni do společnosti, abychom byli bráni jako sobě rovní, a pak tu máme tuhle Pride, která je od integrace tak daleko, jak jen to jde,“ napsal návrhář na sociální síti.

„Osobně nechápu, jaký užitek máme z toho, když chodíme po ulici ve spodním prádle. Jsem pro zábavný festival, ale tohle je jako jít na nudistickou pláž. Všichni by tam měli být raději oblečení než svlečení, protože tím děsí své okolí,“ pokračoval.

„Co si člověk dělá v soukromí svého domova, je jeho věc, ale na veřejnosti se snažte zachovat trochu slušného chování. A pak se divíme, proč nás heterosexuálové nemají rádi,“ zakončil.

Pod příspěvkem tím samozřejmě rozpoutal velmi živou diskuzi. Podstatná část komentujících s návrhářem, zdá se, souhlasí.