Ohrožené sviňuchy může zachránit legální chov 'mořského kokainu'

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Má opojné afrodiziakální a léčivé účinky, věří Číňané. Plovací měchýř smuhy MacDonaldovy jsou tak rybáři v Kalifornském zálivu schopni prodat pašerákům až za čtyři tisíce dolarů. Nijak je proto netrápí, že lov "mořského kokainu", jak se rybě kvůli ceně přezdívá, je nelegální. Ba co hůř, do sítí na smuhy se zaplétají i kriticky ohrožené sviňuchy, kterých na světě zbývá už jen asi třicítka.

Boj proti lovcům smuhy MacDonaldovy je pro mexického biologa Lorenza Rojase Bracha podobný jako boj proti drogové mafii. "Smuha není žádná droga, ale při těch cenách by jí klidně mohla být," říká. Za zhruba kilogramový plovací měchýř dostanou totiž rybáři až 4000 dolarů (88 400 Kč). Cena, za kterou se pak měchýř prodá konečným zájemcům v Číně, je ještě mnohonásobně vyšší. Při takových výkupních částkách se rybářům vyplatí podstoupit riziko, že budou při lovu smuhy přistiženi.

Smuha patří do čeledi smuhovitých a svým tvarem se podobá mořčákovi evropskému, známému v gastronomii jako mořský vlk. Dosahuje délky až dvou metrů. Ačkoli je její lov od roku 1975 zakázán a oblast severní části Kalifornského zálivu kontroluje mexické námořnictvo i úřady na ochranu životního prostředí, jsou noc co noc rozprostírány nové a nové sítě.

"Bohužel nové sítě nacházíme každý den," říká Claudia Olimónová, která pracuje pro organizaci, jež se snaží nelegálně rozhozené sítě odstraňovat. Ona a její spolupracovníci sítě vyhledávají, větší lodě je pak odstraňují. Jen v roce 2017 tak bylo z moře vytaženo na 50 tun sítí.

Kromě ryb a mořských želv se do sítí určených na chytání smuhy MacDonaldovy chytají i ohrožené sviňuchy kalifornské, kterých žije v současnosti podle odhadů již jen třicet. Pokud by se podařilo zabránit nelegálnímu lovu smuh, měly by malou šanci na přežití i sviňuchy.

Pro rybáře je ale nejdůležitější velký úlovek. Jedna chycená smuha totiž pro mnohé z nich znamená vydělat si tolik, jako jindy za celý měsíc. To platí obzvlášť pro obyvatele přímořského města San Felipe, kde je většina lidí na rybolovu závislá.

Boj proti nelegálnímu lovu smuh může být nebezpečný. Pytláci jsou často ozbrojení, napadají i bezpilotní letouny, které oblast výskytu smuh monitorují a někdy i lodě organizací bojujících za záchranu ohrožených živočichů. Mexické ministerstvo životního prostředí chce proti nelegálnímu rybolovu bojovat zvýšeným dohledem, stejně jako investicí do sádek, ve kterých by se chovaly statisíce smuh. Podle Pabla Konietzka, ředitele firmy Earth Ocean Farm, která již nyní smuhy chová, jsou tyto ryby na umělý odchov vhodné, neboť rychle rostou a mají i kvalitní maso.

Konec nelegálního lovu smuh by mohl být poslední šancí pro přežití sviňuch kalifornských. Americký herec Leonardo DiCaprio loni na setkání s mexickým prezidentem Enriquem Peňou Nietem osobně žádal o lepší ochranu "mořské kravičky", jak se ve španělštině sviňuchám říká.

Na osud těchto malých velryb před časem upozornili ochránci životního prostředí v Mexiku i smutečním pochodem. "Nelegální obchod s plovacími měchýři smuh je přímo zodpovědný za klesající počet sviňuch i samotných smuh," řekl tehdy ředitel Světového fondu na ochranu přírody v Mexiku Jorge Rickards. "Naděje pro sviňuchy ale ještě existuje - pokud ovšem budeme jednat hned," dodal.