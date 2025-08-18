Neskutečný pohled! Simona Krainová: "Vypadám líp než kdy dřív"
18. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná modelka má postavu, ze které by padala čelist, i kdyby jí bylo o dvacet let méně.
Že světová supermodelka Simona Krainová nevypadá zrovna špatně, je už dlouhá léta empirický fakt.
Jenže ačkoliv o něm člověk velmi dobře ví, stejně se nelze ubránit fascinaci, když Simona přidá novou fotku postavy.
Věta ve stylu "Vypadá skvěle!" by totiž seděla, pokud bychom se bavili o pětadvacetileté modelce. Jenže Simoně je už 52 let a její neuvěřitelně vypracované břicho a štíhlá postava působí jak z jiného světa.
Zadarmo to ale nebylo: „Ani já jsem takhle nevypadala ve 20, ve 30, ani ve 40 letech. Jsou za tím roky práce, odříkání a hlavně mindset. Protože to není jen o těle. Je to o tom, jak se cítíme, jak přistupujeme k životu, k sobě samým. Stejně zodpovědně, jako se staráme o práci, děti nebo rodinu, bychom se měli starat i o sebe,“ píše u fotky.
„Mám obrovskou radost nejen z progresu, který vidím na svém těle i v pokročilém věku, že když se chce, všechno jde, ale i z toho, že můžu ukázat ženám, že po čtyřicítce rozhodně nepatříme ‚do koše‘,“ pokračuje.
„Ta hlubší pravda, největší kouzlo života není v tom, co děláme jednou za čas, ale v tom, co děláme každý den, i když se nám nechce, i když to není vidět, i když za to nečekáme potlesk. Protože právě tyhle malé, opakované kroky nás formují. Jsem pyšná na to, že v 52 letech vypadám a cítím se líp než kdy dřív,“ přidala ještě nepopiratelnou pravdu na závěr.
