Odpovědnost za přihlášky je na Bekovi, míní Klíma ze školského výboru

Problém se spuštěním elektronického systému přihlášek na střední školy je zásadní chybou, míní poslanec Pavel Klíma (TOP 09), který je pověřený vedením školského výboru Sněmovny. Odpovědnost za to, že po půlnoci nezačal fungovat, podle něj nese ministr školství Mikuláš Bek (STAN). ČTK Klíma řekl, že vládní koalice měla "jediný výstřel", který byl promarněn. Bývalý ministr školství Petr Gazdík (STAN) věří tomu, že se systém brzy podaří zprovoznit, chápe ale rozladění rodičů i škol, napsal ČTK.

O záležitosti chce Klíma jednat příští středu na zasedání výboru, kam už dříve byli pozváni Bek i ředitel organizace odpovědné za přípravu přijímacího řízení Cermat Miroslav Krejčí. Je nicméně možné, že výbor bude jednat ještě v bližším termínu. Poslanec chce věřit tomu, že systém začne fungovat v nejbližší době, jak ministerstvo slibuje.

"Chápu, že chybu objevili až včera (ve středu) večer. Neomlouvá je to ale, celý systém měl být odzkoušený," řekl Klíma. Měla by podle něj být vyvozena osobní odpovědnost. Krejčího přitom označil ta zodpovědného. "Pan ministr říkal, že na to dohlédne," uvedl. Je podle něj ještě na zvážení, zda by nebylo možné prostor pro podávání přihlášek o dva dny prodloužit, každý den je důležitý, myslí si.

Gazdík věří tomu, že se systém brzy podaří zprovoznit, jiné řešení by se podle něj hledat nemělo. "Čas na spuštění systému byl skutečně krátký," napsal ČTK. "Jako ředitel školy ale dobře chápu citlivost a rozladění rodičů i škol z dalšího IT problému státu," doplnil. "Tohle se nesmí stávat a je to hrubou chybou. Školní mluvou je to na nedostatečnou," sdělil ČTK lidovecký poslanec Šimon Heller. Na výboru se chce na spuštění systému Cermat ministra dotazovat.

Členka školského výboru Jana Berkovcová (ANO) na sociální síti X uvedla, že Beka několikrát upozorňovala na to, že Cermat je rizikem celého procesu elektronické přihlášky a že tuto úlohu nezvládne. "Vy jste se za něj ale opakovaně zaručil. Všichni víme, jak to dopadlo. Jakou z toho vyvodíte zodpovědnost vy?" napsala. Poslanec Ivo Vondrák, původně zvolený za ANO, ČTK napsal, že jako profesí informatik chápe problémy s uváděním systémů do provozu, a tudíž nebude přilévat oleje do ohně. "Je nutné chyby opravit a systém uvést do provozu," uvedl.

Podle členky výboru Renáty Zajíčkové (ODS) se spuštění systému zdrželo v souvislosti s důkladným zabezpečením dat dětí. "Rodiče mohu ujistit, že přípravy tohoto systému jsou prováděny profesionálně a pečlivě," napsala ČTK. Počáteční komplikace u komplexních IT projektů jsou podle ní běžné a obvykle rychle řešitelné. "Věřím, že systém bude brzy plně funkční a splní očekávání, která do něj vkládají jak deváťáci tak jejich rodiče," doplnila.

Bek na síti X napsal, že bezpečnost dat a celého systému má prioritu před dodržením termínu spuštění. Připomněl, že na podání přihlášky je čas až do 20. února. "Za komplikace se omlouvám a prosím uchazeče i rodiče o trpělivost. O spuštění systému budeme informovat," uvedl.

Elektronický systém podávání přihlášek je propojený se základními registry. Digitální a informační agentura (DIA) proto kvůli očekávanému náporů uživatelů posílila o 45 procent systém Identity občana, prostřednictvím kterého se budou lidé do systému hlásit. Opatření agentura přijala kvůli nedávným problémům při přihlašování do nové aplikace eDoklady.