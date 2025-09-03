Chladnokrevný plán. Václav z dua Eva a Vašek: "Eva se mě chtěla zbavit už dávno"
3. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený hudebník prozradil nepěkné okolnosti rozvodu.
Zpěvák a hudebník Václav Ševčík, který dlouhá léta tvořil pěvecké duo se svou nyní již bývalou manželkou Evou Adams, zavítal do pořadu eXtra Host magazínu eXtra.cz.
Zmínil spoustu podrobností ze soukromí, mezi nimi například i nečekaně ostré okolnosti propíraného rozvodu. Kdo by čekal, že se po třiceti letech v manželství automaticky rozejdou dva lidé v dobrém, krutě by se spletl.
Václav je přesvědčen, že Eva chladnokrevně plánovala všechno ukončit už dávno před rozvodem.
„Často jsem slyšel od určitých lidí… hlavně její rodiče, když říkali: ‚Evo, ty jsi na hlavu, ty si vezmeš takového starého chlapa, ty budeš v padesáti letech v nejlepším věku a on bude starý dědek.‘ A ona přede mnou řekla už dřív: ‚To nevadí, já se ho zbavím a je to,‘“ prohlásil.
Bral to v tu chvíli jako vtip, jenže pak to samé začal slýchat i od přátel: „Chodil ke mně velice šikovný člověk a volal mi, že ať přijdu na to natáčení se podívat. A já říkám: ‚Já už za tebou nemůžu jít, protože já už jsem sám.‘ On říká: ‚To já už vím.‘ A já: ‚Jak to můžeš vědět?‘ ,Mně to řekla Eva, když jsem byl u vás, že se tě zbaví, až budeš mít ty léta,'“ uvedl Ševčík.
A prý nešlo o jediný případ, podobné vystupování exmanželky mu údajně nezávisle na sobě potvrdila celá řada zdrojů.
I samotný rozvod pak probíhal docela divoce: „Ona mi to oznámila jako hotovou věc a už mě na to připravovala i v letadle, když jsme letěli z Ameriky zpátky do Čech. Snažila se mi namluvit, že nejlepší by bylo, kdybych zůstal v Česku a ona by se do Ameriky vrátila sama,“ vzpomínal.
Vašek o ničem takovém nechtěl ani slyšet, jenže Eva už měla jasno: „Tak já jsem se jí ptal, jestli se nezbláznila, že jsme rodina, manželé, a že jsem nebudoval nic pro to, abychom se takhle rozešli,“ řekl Vašek s tím, že nic nezabralo a Eva se stejně nakonec sbalila a odjela.
„Řekla, že si už nepřeje se se mnou vůbec vidět,“ uvedl a popsal, jak se exmanželka zuby nehty snažila zabránit tomu, aby Vašek mohl odletět do Ameriky.
Měla k tomu posloužit mrtvice, kterou v tu dobu shodou okolností prodělal: „Ona mi naštěstí tady nechala její korespondenci, co psala doktorům. Ať mi zakážou letět letadlem. Ona to svedla na moje zdraví. Doktoři v Americe řekli, že letadlo vůbec není problém. A tady tihle naši doktoři to říkali taky, ale ona po nich chtěla, aby jí napsali potvrzení,“ prozradil.
Hladce neproběhlo ani řešeni majetkových závazků. Vašek totiž přepsal všechny nemovitosti na syna z prvního manželství, což Eva vcelku pochopitelně vnímá jako podraz vůči ní i vůči jejich společné dceři.