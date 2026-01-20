Odešel poslední aristokrat módy. Valentino Garavani zemřel v 93 letech
20. 1. 2026 – 12:46 | Zpravodajství | Alex Vávra
Muž, který proměnil červenou barvu v legendu a eleganci v životní postoj. Valentino Garavani patřil k posledním velkým mistrům haute couture, pro něž byla móda uměním, rituálem i snem o dokonalé kráse.
Italský módní návrhář Valentino Garavani odešel ve věku 93 let a s ním i kus světa, v němž měla elegance pevná pravidla, krása byla ctností a červený koberec skutečně znamenal výjimečnou událost. Valentino nebyl jen návrhářem šatů, byl symbolem doby, kdy móda snila ve velkém, kdy večerní róby měly váhu společenského rituálu a kdy se glamour bral smrtelně vážně.
Po více než čtyřicet pět let stál na absolutním vrcholu světové módy. Nehonil se za trendy, nenechal se zviklat proměnlivým vkusem doby a nikdy nepřijal představu, že by krása měla být kompromisem. Právě tím se stal posledním skutečným aristokratem haute couture.
Od Vogher y k červenému koberci
Valentino Garavani se narodil v roce 1932 ve městě Voghera na severu Itálie. Už v mládí bylo zřejmé, že ho přitahuje svět krásy, divadla a dokonalosti. Klíčovým momentem se pro něj stala návštěva opery Carmen, kde poprvé pocítil sílu červené barvy, která se později stala jeho osudem. Červená pro něj nebyla jen odstínem, ale emocí, postojem a vyjádřením absolutní ženskosti.
Řemeslo se učil v Paříži u největších mistrů své doby a v roce 1959 založil vlastní módní dům v Římě. Úspěch přišel rychle. Už na počátku šedesátých let oblékaly jeho modely Elizabeth Taylorová, Sophia Lorenová či Jackie Kennedyová, která se stala jednou z jeho nejvěrnějších múz. Valentino navrhoval filmové kostýmy, svatební šaty i róby pro nejvýznamnější společenské události své doby. Červený koberec se stal jeho přirozeným prostředím a Valentino jeho nepsaným vládcem.
V roce 1960 vstoupil do jeho života Giancarlo Giammetti, muž, bez něhož by Valentino nebyl tím, čím se stal. Společně vytvořili nejen módní dům, ale i životní styl, který se stal legendou. Luxusní domy, soukromá letadla, zahrady plné květin a pečlivě střižené živé ploty byly stejně důležitou součástí Valentínova světa jako jehly, hedvábí a tyl.
Odkaz elegance a konec jedné éry
Valentino odešel do důchodu v roce 2007 po závěrečné haute couture přehlídce, která byla symbolická v každém detailu. Všechny modelky oblékly červené šaty, jako by se celý jeho život a kariéra uzavřely do jediné barvy. Byl to konec jedné epochy, ale tehdy to ještě málokdo chtěl slyšet.
Jeho názory často vyvolávaly rozpaky. Odmítal ležérnost, nesnášel nedbalost a měl jasnou představu o tom, jak má vypadat krása i žena. V době, kdy se móda začala demokratizovat a bourat hranice, působil jako relikt starého světa. Právě proto byl ale pro mnohé tak fascinující. Valentino nikdy neslevil, nikdy se neomluvil a nikdy nezpochybnil vlastní víru v krásu jako nejvyšší hodnotu.
Po jeho smrti se ozvaly pocty z celého světa. Politici, návrháři, herečky i modelky mluvili o legendě, mistru elegance a muži, který zanechal nesmazatelnou stopu v kulturní historii Itálie i celého světa. Nešlo jen o šaty, šlo o postoj k životu, o víru v to, že krása má smysl a že stojí za to o ni pečovat.
Valentino Garavani odchází v době, kdy se svět módy mění rychleji než kdy dřív. O to silněji jeho odkaz rezonuje. Připomíná éru, kdy se šaty nosily s hrdostí, elegance nebyla ironií a glamour nebyl slovem, ale způsobem bytí. A právě v tom spočívá jeho nesmrtelnost.