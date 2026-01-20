Syrské SDF ztratily kontrolu nad věznicí, kde jsou tisíce členů Islámského státu
20. 1. 2026 – 12:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kurdy vedená koalice Syrských demokratických sil (SDF) ztratila kontrolu nad syrskou věznicí Šaddádí, kde jsou podle ní drženy tisíce členů Islámského státu.
S odvoláním na prohlášení SDF to píše agentura Reuters. Z útoku na věznici, která se nachází v provincii Hasaka, tato ozbrojená koalice obvinila vládní frakce. Při obraně věznice podle ní byly zabity či zraněny desítky lidí. Syrská armáda uvedla, že z vězení uniklo několik bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS). Kurdské síly obvinila z toho, že vězně propustily.
Reuters dnes dříve s odvoláním na prohlášení SDF informoval o střetech mezi koalicí a vládními silami v blízkosti věznice Al-Aktán, kde jsou také drženi členové IS. Syrská armáda podle agentury AFP uvedla, že při dnešních bojích s ozbrojenci SDF zahynuli tři její vojáci, neupřesnila však místo bojů. Syrské ministerstvo obrany odmítlo tvrzení SDF, že vládní jednotky na věznice zaútočily.
Armáda neuvedla, kolik vězňů z Šaddádí se nyní pohybuje na svobodě. Podle státní agentury SANA vyhlásila v přilehlém městě úplný zákaz vycházení. Vládní síly ho plánují prohledat a pátrat po vězních, kteří uprchli při dnešních střetech.
Nová vlna konfliktu přišla navzdory nedělní dohodě o okamžitém příměří mezi oběma stranami. Ta přitom podle AFP stanovila, že vláda převezme odpovědnost za vězně z IS a jejich rodiny. Syrská armáda uvedla, že postupovala v okolí vězení v souladu s požadavky dohody a nabídla pomoc silám SDF uvnitř. Vládní síly doplnily, že převzaly kontrolu nad věznicí i městem.
SDF dříve varovala, že obsazení věznice Al-Aktán vládními silami by mohlo mít vážné bezpečnostní důsledky, které ohrozí stabilitu a povedou k návratu "k chaosu a terorismu". Ve věznici Al-Aktán u města Rakka je podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) drženo přibližně 1500 členů IS a jejich rodinných příslušníků.
Syrský prezident Ahmad Šara dnes hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem o situaci v zemi. Podle úřadu syrské hlavy státu se oba politici při telefonátu shodli na potřebě pokračovat v boji proti IS. Trump také podle Reuters upozornil na důležitost dodržování práv kurdské menšiny v Sýrii.
Turecko dnes uvedlo, že vnímá dohodu mezi Sýrií a kurdskými silami jako historický mezník. Prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval k jejímu rychlému naplnění včetně začlenění kurdských sil do syrské armády. SDF dnes večer uvedla, že Turecko, které vystupuje proti kurdským organizacím jak ve své zemi, tak v regionu, zaútočilo pomocí dronů na město Hasaka. Ankara tyto informace popřela.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová vyzvala k okamžitému přerušení všech bojů. "Příměří mezi prozatímní syrskou vládou a SDF je klíčové k zabránění tomu, aby se země znovu propadla do nepokojů," uvedla.
Agentura SANA informovala, že vládní síly i dnes pokračovaly v obsazování oblastí v severovýchodních provinciích Rakka a Dajr az-Zaur, a to v souladu s dohodou o příměří. Město Rakka již ozbrojenci SDF opustili, uvedl Reuters s tím, že vládní síly tam zřídily několik kontrolních stanovišť.
Boje mezi syrskou armádou a SDF vypukly začátkem tohoto měsíce v oblasti města Halab (Aleppo), kde SDF ovládala dvě čtvrti. Ty vládní jednotky po několika dnech minulý týden dobyly. V pátek SDF souhlasily, že se po výzvách zprostředkovatelů a spřátelených zemí stáhnou na východ od řeky Eufrat. Vládní síly posléze obsadily několik měst a ropných polí.