Odboráři z ČMKOS a Jurečka budou jednat o zákoníku práce a minimální mzdě

Předáci z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se dnes dopoledne sejdou ve Sněmovně, aby společně jednali o zákoníku práce. Jeho novelu s nastavením valorizace minimální mzdy a rušením zaručených mezd ve firmách schválila v březnu vláda. Předlohu by měla projednávat dolní komora. Odbory navrhovanou podobu kritizují. Chtějí úpravy. Předseda ČMKOS Josef Středula ČTK řekl, že by zástupci centrály s ministrem chtěli mluvit také o důchodové reformě.

Podle schválené novely pracovního kodexu by se minimální mzda měla do roku 2029 zvedat tak, aby pak odpovídala 47 procentům průměrné celostátní mzdy. Nyní je zhruba na 41 procentech, příští rok by se měla dostat na 42 procent. Zaručené mzdy podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce by měly od příštího roku platit už jen pro veřejný sektor, ne pro firmy. Nyní se vyplácejí v osmi stupních a pohybují se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku. Nově by měly od ledna zůstat pro veřejnou sféru čtyři stupně od minimální mzdy do jejího 1,6násobku.

ČMKOS se záměrem zrušit zaručené mzdy v podnicích nesouhlasí. Odbory požadovaly nastavení minimální mzdy ve výši poloviny průměrné mzdy. Zaměstnavatelé chtěli nižší poměr, volali po zrušení zaručených výdělků. Ministr už dřív řekl, že výsledná úprava minimální a zaručené mzdy je kompromis, který vláda udělala po debatách s odboráři a podnikateli.

Přiměřené minimální mzdy upravuje předloňská směrnice EU, kterou mají členské země promítnout do praxe do poloviny listopadu. Předpis doporučuje nejnižší výdělek na 60 procentech mediánu hrubé mzdy či na 50 procentech průměrné hrubé mzdy. Minimální mzda v Česku se od ledna zvedla o 1600 korun na 18.900 korun.

ČMKOS kritizuje i vládní návrh reformy penzí. Nesouhlasí se zvyšováním důchodového věku nad 65 let či s podobou dřívějších penzí pro náročné profese. Podle centrály je místo zpomalení růstu výdajů na důchody potřeba zajistit vyšší příjmy. Navrhují opatření na podporu porodnosti či zkrácení školní docházky a vzdělávání až o tři roky.