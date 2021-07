Od pondělí se bude na dvou místech v Praze očkovat bez objednání

V pondělí začnou v hlavním městě fungovat dvě očkovací místa, do nichž mohou lidé přijít bez předchozí registrace či objednání termínu. Budou v obchodním centru Westfield Chodov a na hlavním nádraží. Zdravotníci tam budou očkovat i o víkendech, obě místa ale budou určena jen pro dospělé zájemce o očkování.

Otevření obou míst se v pondělí zúčastní premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V obchodním centru Westfield Chodov bude očkování zajišťovat očkovací tým nemocnice IKEM a jejich provozní doba je v pracovních dnech 10:00 až 20:00, o víkendech pak do 19:00. Na tomto místě budou zdravotníci lidem podávat dvoudávkovou vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech, denně zvládnou naočkovat stovky lidí. Na očkování tam budou moci přijít i samoplátci.

Provoz místa v budově hlavního železničního nádraží zajistí podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové týmy zdravotníků z fakultních nemocnic Bulovka a Motol. Denně by měly zvládnout naočkovat přes 100 lidí. Otevřeno bude každý den od 12:00 do 19:00. „Na tomto očkovacím místě budou používat jednorázovou očkovací látku Janssen,“ napsala mluvčí.

Prostory na hlavním nádraží poskytla formou výpůjčky Správa železnic (SŽ). Finanční náklady na provoz půjdou podle Správy železnic za Bulovkou, upřesnila mluvčí SŽ Nela Friebová.

Očkovací místa budou označena žlutou a zelenou barvou podle národní kampaně na podporu očkování.

Zdravotníci v České republice od prosincového začátku očkování aplikovali ke čtvrtečnímu večeru 8 796 093 dávek vakcíny proti koronaviru, ukončené očkování má přes 3,7 milionu lidí. Ve čtvrtek zdravotníci naočkovali téměř 91 000 lidí, což je o 19 000 méně než před týdnem.

Babiš požádal Maďarsko o dalších 200 000 dávek vakcíny

Premiér Andrej Babiš požádal maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa o zápůjčku dalších 200 000 dávek vakcín proti covidu-19. Babiš to řekl novinářům po schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a Slovinska v Lublani.

Šéf maďarské diplomacie už Babišovi dvakrát v Praze předal vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, celkem šlo o 140 950 dávek. Česko by je mělo vrátit do konce roku.

Vakcíny v dubnu České republice slíbily Slovinsko, Rakousko a Maďarsko. Na jejich přeposlání se země domluvily poté, co Praha nesouhlasila s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v Evropské unii. Česko kvůli tomu dostalo méně vakcíny, než kdyby s kompromisem vyslovilo souhlas. Podle Babiše byly všechny přísliby splněny.

Úřad vlády dříve v tiskové zprávě uvedl, že kromě standardních dodávek očkovacích látek na základě smluv uzavřených s výrobci prostřednictvím EU Česko dosud získalo téměř 300 000 dávek vakcín. Slovinsko a Rakousko je zapůjčily, Izrael, Srbsko a Slovensko darovaly.

Babiš také novinářům řekl, že vláda zvažuje způsob motivace pro lidi, kteří s očkováním váhají. Kabinet podle něj mapuje situaci v dalších zemích. Poukázal na Polsko, které využívá loterie, a na Řecko, které dává mladým lidem od 16 do 25 let 150 eur na ubytování či kulturu. Obává se, že vzhledem k byrokracii ve státní správě by se zařídit loterii nestihlo. Do přesvědčování by se podle něj měly zapojit i známé osobnosti, média nebo třeba mobilní operátoři, kteří by dali mladým lidem levnější data.

Poslanci se mimořádně sejdou k debatě o aktuálním stavu epidemie covidu-19

Poslanci se mimořádně sejdou ve čtvrtek k debatě o aktuálním stavu epidemie covidu-19. V návrhu programu je také vznik vyšetřovací komise k řešení epidemie a další body. Schůzi dnes svolal předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), podnět podali poslanci opozičních koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty.

Navrhovatelé chtějí, aby poslanci diskutovali také o takzvaném pandemickém zákonu a o opatřeních. Vzniku vyšetřovací komise se týkají hned tři body. Jde o její zřízení, naplnění členy a o volbu předsedy.

V návrhu programu je také poslanecká novela sněmovního jednacího řádu, podle níž by poslancům hrozila za nepřístojné chování v parlamentu pokuta až do výše součtu jednoho platu a paušálních náhrad. Návrh reaguje na chování dvojíce nezařazených poslanců Lubomíra Volného a Mariana Bojka (oba Volný blok), kteří v dolní komoře odmítají nosit respirátor nebo roušku.

Poslanci by se mohli zabývat na mimořádné schůzi ve druhém čtení vládní novelou zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a několika mezinárodními smlouvami. Návrh programu čítá celkem 12 bodů.