Koronavirus se v Česku šíří rychleji než v sousedních státech

Za poslední dva týdny přibylo v Česku více než 1800 lidí s potvrzenou nákazou koronaviru. Na sto tisíc obyvatel to je 17 případů – víc než na Slovensku, v Německu, Rakousku nebo Polsku.

V Polsku zaznamenali pět případů na sto tisíc obyvatel za dva týdny, na Slovensku 10, v Německu 11 a v Rakousku 14.

V Česku, jako v jediné z pětice středoevropských zemí, teď denní počty nákaz koronavirem, který způsobuje covid-19, rostou. Nárůsty jsou přitom strmé. Nejvyšší byl ve čtvrtek, kdy přibylo 166 případů nákaz, zatímco ve stejný den minulého týdne to bylo 96.

Očkována třetina populace

Dokončené očkování má každý třetí obyvatel Česka a Celkově zdravotníci v Česku už podali více než 8,35 milionu dávek vakcín a 3,37 milionu lidí má dokončené očkování. Během července by se měla vakcína dostat na zhruba 1,6 milionu dalších lidí.

Kompletně je očkována zhruba třetina populace. Mezi nejstaršími lidmi nad 70 let mají dokončené očkování téměř tři čtvrtiny lidí v tomto věku, u věkové skupiny nad 65 let jsou to skoro dvě třetiny a u lidí 60 až 64 let 58 procent.

Z padesátníků má dokončené očkování zhruba polovina. Ze čtyřicátníků je plně očkována méně než třetina, mezi třicátníky každý desátý a mladých od 16 do 29 let jen sedm procent.

Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) vyplývá, že právě mez posledním skupinou se koronavirus nejrychleji šíří – zejména v Praze. Praha má týdenní počet nových případů přepočtený na sto tisíc obyvatel vyšší než 25.

Kompletní ochrana vzniká podle výrobců vakcín až zhruba dva týdny po dokončeném očkování. U jednodávkové vakcíny Johnson & Johnson stejnou dobu po první.

Nastupuje delta

Už na začátku června, kdy vláda schválila, že pro prokázání bezinfekčnosti bude stačit jen 22 dní po první dávce, někteří odborníci varovali před tím, že ochrana nemusí být dostatečná. Teď se k původním pravidlům 14 dní po očkování druhou dávkou vláda vrátila.

Jen jedna dávka nebude stačit od pátku 9. července.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už ve středu varoval před tím, že u varianty delta, která je zhruba o 60 procent nakažlivější než současný virus, jsou zapotřebí dvě dávky očkování, první má účinnost jen kolem 33 procent.

V Česku jí bylo zatím potvrzeno přes 120 případů delty, odborníci ale očekávají, že dříve nebo později kvůli snadnějšímu šíření převládne.

‚Zvorali jsme to‘

Profesor Jan Konvalinka, vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd k tomu v Radiožurnálu řekl:

„Zvorali jsme to. Zanedbali jsme to. To, že existuje delta mutace, víme mnoho měsíců. Odborníci ze Státního zdravotního ústavu a dalších institucí upozorňují na nutnost hlídat letiště, hraniční přechody a kontrolovat konkrétně lidi přicházející z rizikových zemí. My to děláme velmi nedokonale, nebo vůbec. To je další ze série selhání… Delta mutaci jsme tak do Česka dostali dříve, než bychom bývali museli.“