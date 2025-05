Oblíbený zpěvák Mirai Navrátil konečně poodhalil soukromí: Překvapivé seznámení s partnerkou

29. 5. 2025 – 6:31 | Magazín | Jiří Rilke

Slavný zpěvák si většinou své soukromí úzkostlivě hlídá, nyní ale něco málo přeci jen prozradil.

Trajektorie skupiny Mirai se zdá být výhradně vzestupná. Z relativně neznámé formace se vcelku rychle vypracovala na pozici jedné z nejznámějších českých kapel. A není se zas tak čemu divit: Mirai fascinuje výborným zvukem, chytlavými melodiemi, povedenými texty i pořádně živelnou show, kterou rozpoutá na každém koncertu. Cesta ke slávě volná.

Sláva má ale i odvrácenou stránku a možným nepříjemným dopadům se Mirai Navrátil, zpěvák, frontman a spoluzakladatel skupiny, snaží předcházet, jak to jen jde. O soukromém životě proto mluví jen málokdy a o partnerce Sáře jsme také věděli jen úplné minimum.

Trochu víc jsme se ale nakonec přeci dozvěděli: Zpěvák spolu s dalšími členy kapely přijali pozvání do populárního pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kde prozradili, jak se poznali s partnerkami.

„Asi skoro všichni jsme naše drahé polovičky poznali během hraní,“ vysvětlil Tomáš Javůrek. Jinak řečeno, i Sára byla nejdřív fanynka, než se dala s Miraiem dohromady.

Jediný, kdo to má jinak, je bubeník a druhý spoluzakladatel skupiny Šimon Bílý. Ten totiž svou drahou našel na Tinderu!

„Měl jsem Tinder, na něm jsem měl nějaké fotky, ale moc mi to nefungovalo. A tak jsem tam dal fotku se Slavíkem v ruce a napsal jsem tam, že jsem bubeník kapely Mirai, a už to šlo. A jsem šťastný od tý doby,“ prozradil.

Vidíte to? Kdo má problém si na seznamce najít druhou polovičku, stačí se jen vyfotit s prestižní cenou v ruce. Jednoduché jak facka.

Sám Mirai už se cítí na založení rodiny, jak nedávno prozradil v rozhovoru pro eXtra.cz: „Já se cítím naprosto připraven na to založit rodinu. Cítím, že na to mám věk, dospěl jsem, ale vlastně se na to strašně moc těším.“