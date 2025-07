Oblíbený řetězec srazil ceny potravin na minimum, lidé se skoro perou

18. 7. 2025 – 8:28 | Magazín | Anna Pecena

Nejnovější leták oblíbeného řetězce lidl přináší lavinu akcí, která slibuje ušetřit stovky korun. Slevy zasáhly ovoce, maso, mražené pochoutky, drogerii i sezónní výbavu. Vybrali jsme pro vás ty nejvýraznější kousky, které zmizí z regálů jako první.

Rajčata, krkovice a malinová smršť: Slevy, které neznají slitování

Pondělní start týdne v Lidlu přinesl to, co Češi milují – výprodeje potravin, které nejsou jen kosmetické. Tentokrát jde do tuhého. Rajčata za 34,90 Kč, maliny za necelých třicet korun, máslo pod čtyřicet. Lidé si navzájem berou košíky a fronty před masovým pultem připomínají předvánoční špičku.

Největší tahák? Vepřová krkovice bez kosti za méně než 100 Kč za kilo. Pokud víte, že se o víkendu chystá grilování, není co řešit. Další trháky: čerstvé mléčné výrobky značky Pilos, tvaroh za 19,90 Kč, krémové sýry za podobnou cenu. A co dětské kapsičky? Lidl je srazil na 12,90 Kč – něco, co rodiče rozhodně ocení.

Týdenní slevy se přehoupnou do druhého dějství ve čtvrtek, kdy leták nabídne zmrzliny, kávové nápoje, ryby, pečivo i další mražený sortiment. Očekává se, že opět půjde o nápor, jaký zvládne jen zkušený nákupní stratég.

Drogerie, domácnost, zahrada: Sleva, kam se podíváš

Nejsou to ale jen potraviny, kde Lidl rozdává dárky v podobě slev. Tentokrát se zaměřil i na potřeby pro domácnost. Sprchové gely, čisticí prostředky, dětské vlhčené ubrousky, prací prášky. A také zahradní náčiní, deky, ručníky, lehátka. Vše za ceny, které spadly o desítky procent.

Například čistič Cif seženete za 64,90 Kč, což je oproti běžné ceně jasný signál pro všechny, kdo plánují víkendový úklid. A pokud přemýšlíte o výletu nebo pikniku, rozšířený sortiment přináší výběr boxů na jídlo, přenosných termotašek a dokonce i levných opalovacích krémů.

Lidl Plus a digitální revoluce ve slevách

Jedním z nejzásadnějších trendů je ale nástup aplikace Lidl Plus. Nejde jen o digitální účtenky nebo slevové kupony. Lidl sází na chytré zákazníky, kteří sledují akce v reálném čase a vybírají si, co se jim nejvíc hodí. Často jsou tyto nabídky lepší než běžné letákové slevy.

Například tento týden můžete přes aplikaci získat exkluzivní slevy na Carte D’or zmrzliny, čerstvé pečivo nebo kosmetiku. Navíc si každý nákup ukládáte do historie a přesně víte, kolik jste ušetřili.

Závěrem? Tento týden v Lidlu je doslova povinností pro každého, kdo nechce utrácet zbytečně. Nabídka potravin, domácích potřeb a slev přes aplikaci dohromady tvoří nákupní kombo, které nemá v současném maloobchodě obdoby. Leták platí do neděle 20. července, druhá vlna slev běží až do neděle 27. července. Kdo přijde pozdě, může odejít s prázdným košíkem.