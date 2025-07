Oblast 51: Tajemství, která ničí životy i rodiny

21. 7. 2025 – 14:20 | Zpravodajství | Alex Vávra

Veteráni, kteří sloužili v přísně tajné Oblasti 51, tvrdí, že byli vystaveni smrtící radiaci, kvůli níž trpí vážnými nemocemi oni i jejich rodiny. Kvůli utajení však nemají žádné důkazy, a tak jim stát odmítá poskytnout pomoc.

Několik bývalých příslušníků amerického letectva a členů ostrahy Oblasti 51, tajného zařízení na území Nevadského výcvikového a testovacího prostoru (NTTR), tvrdí, že byli nevědomky vystaveni smrtícímu riziku. Hovoří o „neviditelném zabijákovi“ v podobě radiace, která je měla zasáhnout během služby na místě, o němž nesměli mluvit ani se svými rodinami. Kvůli přísnému utajení navíc neexistují žádné záznamy, které by jejich přítomnost v oblasti oficiálně potvrzovaly, což znemožňuje jakékoli nároky na lékařskou péči nebo odškodnění.

NTTR byl vybudován v 70. letech na území kontaminovaném dlouholetým jaderným testováním. Přestože vládní zprávy poukazují na pokračující národní zájmy a odmítají ukončení činnosti na základně, stovky mužů, kteří zde sloužili, od té doby zemřely nebo onemocněly. Seržant David Crete, který na základně sloužil v letech 1983 až 1987, před výborem pro záležitosti veteránů vypověděl, že mu kvůli atrofii odumírá levá strana mozku. Tvrdí, že ze zhruba pěti set kolegů, kteří zde působili s ním, jich většina zemřela na rakovinu nebo jiné vážné nemoci. Jeden z nich podle něj zemřel už ve věku 33 let. Průměrná délka života příslušníků jeho jednotky prý dosahuje pouhých 65 let.

Nemoci i doma, ale bez důkazů

Podle Creta se dopady neomezily jen na samotné vojáky. Řekl, že jeho žena prodělala tři potraty, zatímco manželka jednoho z jeho kolegů jich měla dokonce sedm. Všechny čtyři jeho děti se narodily s vrozenými vadami nebo vážnými zdravotními komplikacemi. „Není to jejich vina. Neříkám, že je to moje, ale přinesl jsem to domů,“ řekl výboru. Kvůli utajení přitom nemohl nikdy své rodině říct, co přesně na základně dělal. Jiný veterán, Pomp Braswell, popsal, že práce na základně mu připadala výjimečná – zejména proto, že ani jeho vlastní matka netušila, čím se zabývá.

Další pracovník základny, technik Mark Ely, popsal své současné zdravotní problémy jako přímý důsledek radiace. Má zjizvené plíce, cysty na játrech, nádory uvnitř těla a poškozenou sliznici močového měchýře. „Ochrana národního zájmu byla důležitější než můj vlastní život,“ řekl.

Ačkoli byl v roce 2000 podepsán zákon prezidentem Billem Clintonem, který umožnil odškodnění některým vládním pracovníkům, na veterány z NTTR se nevztahuje. Práce na základně byla natolik tajná, že jejich služba byla takzvaně „datově maskována“ – v oficiálních záznamech prostě neexistují. Dnes se v Kongresu projednávají dva nové návrhy zákonů, které mají těmto veteránům zajistit podporu – Protect Act a Forgotten Veterans Act. Seržant Crete však říká, že jediného uznání se mu dostalo od zesnulého senátora Johna McCaina, který mu řekl, že jeho jednotka „ukončila studenou válku“.

Oblast 51, oficiálně označovaná jako součást leteckého testovacího areálu Groom Lake, je i dnes střeženým a nepřístupným místem. Zaměstnanci se na základnu dopravují letecky z vyhrazeného terminálu na letišti McCarran v Las Vegas. A zatímco podle CIA lze údajná pozorování UFO vysvětlit testováním vojenské techniky, pro veterány zůstává služba na tomto místě děsivou kapitolou života, kterou si s sebou nesou dodnes – v těle i v rodinách.