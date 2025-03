Obavy oblíbené české herečky: Snad dcery nepůjdou v mých stopách

Přikazovat jim sice nehodlá, ale doufá, že dcery nenajdou inspiraci v matce a nezvolí kariéru před kamerou.

Bývá jakýmsi nepsaným standardem, že rodiče mívají tendenci do svých potomků do té či oné míry tak trochu promítat vlastní sny. Co se nezdařilo tatínkovi, to se povede synovi. Co by pro sebe chtěla maminka, to bude mít dcera a podobně. A často to funguje oběma směry – co děti vidí u rodičů, to pak chtějí dělat také. Oblíbená herečka Eva Podzimková ale doufá, že u nich doma to bude jinak.

Eva je dvojnásobná maminka, má dvě dcery. A byť obě mají do dospělosti ještě dost daleko a zejména ta mladší je u nás na světě sotva chviličku, protože se narodila loni, Eva už ví, jak bude své potomky tvarovat.

Respektive jak to dělat nebude: „Snažíme se jim nastavovat hranice, aby holky přesně věděly, co ano, co ne. Aby byly i hodnotově správně nastavené. Zároveň ale nepoužíváme žádné fyzické či psychické násilí. Snažíme se je respektovat a zároveň být respektováni,“ popsala výchovu.

Kariéru ve filmu by Eva pro své dcery nevybrala, kdyby mohla: „Upřímně ne, ale budou to svobodné osoby. Jednou se budou rozhodovat samy za sebe, a jak se rozhodnou, to já budu respektovat,“ odpověděla na dotaz redaktorů eXtra.cz.

Uvidíme, zda jednou vážně uvidíme mladé sestry Podzimkovy na prknech divadla či stříbrném plátně, nebo vyslyší maminčino přání a najdou uplatnění někde jinde.