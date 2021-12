O Vánocích a na Silvestra omezte večírky, apeluje na veřejnost nový ministr

Ministr zdravotnictví Válek vyzval lidi, aby o Vánocích a na konci roku omezili večírky tak, aby se minimalizovalo šíření covidu.

Negativní dopady by pak podle něj pocítily hlavně děti, na které stát přenesl velkou část boje s pandemií, když se ve školách musí pravidelně testovat. Řekl to na tiskové konferenci po svém uvedení do funkce.

Vládě bude ve středu navrhovat opatření podle pandemického zákona, která se organizovaných akcí dotknou například omezením počtu jejich účastníků.

„Společnosti si bere jako rukojmí naše děti. Chce po nich, aby se opakovaně testovaly, aby byly v karanténách,“ uvedl Válek. Odpovědnost za boj s pandemií podle něj ale musí být na dospělých.

Válek apeloval na to, aby se naopak v období adventu společnost snažila šíření koronaviru minimalizovat. „Neobětujme naše děti tomu, že budeme v bezuzdné zábavě trávit silvestra,“ dodal. Provozovatelé by podle něj neměli večírky vůbec pořádat.

Restauratéři podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ale považují za chybu, že nový kabinet už pravidla pro silvestrovské oslavy nepředstavil.

V době nouzového stavu musí restaurace své provozy uzavírat ve 22 hodin, ten ale o půlnoci 25. prosince skončí, protože se nová vláda rozhodla ho neprodloužit.

Podle stávajících protiepidemických opatření musí provozovatelé všem návštěvníkům kontrolovat potvrzení o prodělaném covidu-19 nebo očkování, potvrzení negativním testem již není přípustné. Některé podniky ale vládní opatření bojkotují.