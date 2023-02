Nuselský most slaví padesátku a má se k světu

Pražský Nuselský most je po technické stránce zcela v pořádku a nečekají ho žádné zásadní opravy, uvedl dnes náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) u příležitosti oslav 50 let od zahájení provozu této dopravní stavby. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) ji vidí jako důkaz české zručnosti a technických dovedností.

U příležitosti 50. výročí otevření Nuselského mostu dnes vyjela z depa Kačerov historická souprava metra, která na trati jezdila v 70. letech. Cestující svezla na Florenc a zpět s důrazem na průjezd Nuselským mostem. Ten byl pro tuto příležitost rozsvícený, ačkoliv obvykle je ve všech tunelech metra tma. Jízdu zpestřila i dobová hlášení včetně zastávek Gottwaldova nebo Sokolovská, tedy dnešní Vyšehrad a Florenc.

„Nuselský most je ukázkou, že nejenom české ruce, ale i české hlavy jsou zlaté,“ uvedl Svoboda. „Tvar mostu osobně považuji za nadčasový a novátorské bylo v mnoha ohledech i stavební a technické řešení, jež tehdy ve světě nemělo obdoby,“ dodal primátor a připomněl i osobnost jednoho z architektů mostu Stanislava Hubičky.

Nuselský most | zdroj: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

„Most je zcela v pořádku a nevyžaduje žádné okamžité zásahy, na rozdíl od jiných mostů v Praze, na kterých se teď intenzivně pracuje,“ uvedl Hřib a zmínil opravy Barrandovského mostu. Nuselský most prošel opravami v 90. letech a znovu v letech 2012 až 2017.

Po Nuselském mostě projede denně kolem 160 000 aut a uvnitř něj 750 souprav metra, které převezou skoro 300 000 lidí. Most přes Nuselské údolí v roce 2000 získal ocenění Stavba století v kategorii Dopravní stavby. Most s délkou 485 a šířkou 26 metrů dodnes představuje jednu z největších staveb z předpjatého betonu v Česku. Stavět se začalo v roce 1965, k zátěžové zkoušce posloužilo 66 tanků seřazených na ještě rozestavěné mostovce a slavnostně otevřen byl most 22. února 1973.