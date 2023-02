Přísnější tresty pro řidiče: Za blokování tramvají zaparkovaným autem až 10 000 korun

Řidičům, kteří poruší zákaz zastavení nebo stání a způsobí překážku v provozu, kvůli které například nebude moci projet tramvaj, za to bude nově hrozit ve správním řízení pokuta 10 000 korun. Nynější zákon počítá s pokutou za uvedený přestupek v rozmezí od 1500 do 2500 korun.

Zpřísnění trestů předpokládá novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou projednává sněmovna. Jde o novelu, která mění trestný bodový systém a zvyšuje některé pokuty za přestupky. ČTK to dnes řekl zpravodaj k novele a předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Ondřej Lochman (STAN).

Podle důvodové zprávy k novele patří takovýto prohřešek mezi přestupky, které mají závažné následky, a proto vyžadují přísnější postih než ostatní méně závažná porušení pravidel silničního provozu. Na místě by za vytvoření překážky v dopravě v důsledku špatného parkování hrozila pokuta v rozmezí 2500 až 3000 korun, trestné body ale nikoli. Lochman se domnívá, že za tento přestupek by body hrozit měly, protože jde o závažný přestupek. „V danou chvíli je návrh na to, aby u těch přestupků, které jsou parkovací, byl vyčleněn jeden jako speciální, a to je právě zablokování veřejné dopravy. Zde je pokuta mezi 2500 až 3500 Kč na místě, tedy zvýšená proti běžnému parkování, ale ve správním řízení 10 000 korun,“ popsal poslanec. Domnívá se, že je potřebné, aby o novince věděli řidiči, proto by mělo ministerstvo dopravy s organizací Besip spustit patřičnou informační kampaň.

Novela zvyšuje rozsah pokut i za další přestupky. Například z 5000 Kč na 25 000 korun se zvýší horní hranice pokuty za vjíždění za železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno. Stejně se zvýší sankce za to, pokud řidič například neuposlechne signál k zastavení. Z 2500 Kč na 25 000 korun se zvýší horní hranice pokut za neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy. Podle důvodové zprávy jde o přestupky, které mají často fatální následky.

Novela také mění způsob trestání za řízení pod vlivem alkoholu. Vypouští dosavadní skutkovou podstatu přestupku spočívající v řízení ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič způsobil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky. V současné době se to týká jak řidičů, tak cyklistů, u řidičů jde ale vždy o trestný čin, a proto se vztahuje hlavně na cyklisty, uvádí důvodová zpráva. „Vzhledem k tomu že tato skutková podstata v současné době spadá do nejpřísnějšího pásma pokuty, jeví se to u cyklistů jako příliš přísný postih,“ uvádí vláda.

Cyklisté pod vlivem tak budou nově spadat pod jiné ustanovení, podle něhož jim má nově za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky hrozit pokuta od 7000 do 25 000 korun, což je druhé nejpřísnější pásmo pokut. Trestání takovou pokutou budou bez ohledu na to, jak moc jsou ovlivněni. Důvodová zpráva pouze uvádí, že stav vylučující způsobilost k řízení nastává podle judikatury od jednoho promile alkoholu v krvi. V nejpřísnějším pásmu budou hrozit pokuty od 25 000 do 75 000 korun. Vztahovat se budou například na případy, kdy se řidič odmítne podrobit vyšetření na vliv alkoholu nebo jiné návykové látky.