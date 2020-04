Nudíte se doma? Zkuste při úklidu těžit drahé kovy

MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Pořádný jarní úklid z vás může udělat boháče. Zjistíte, že váš dům je plný dobře ukrytých drahých kovů. Co takhle během odpoledního kramaření vytěžit trochu zlata nebo mědi?

Jistě máte i vy někde ve skříni nebo v šuplíku schovaný alespoň jeden starý mobil, počítač, notebook, nebo třeba zastaralou herní konzoli. V domácnostech po celém světě se válí miliardy vyřazených, už nepoužívaných elektronických zařízení.

Přitom v každém z nich lze najít vedle mědi i stříbro, zlato, případně jiné vzácné kovy. Lidé na obřích skládkách v Africe by mohli vyprávět.

Můžete si doma zahrát bojovku v podobě honby za pokladem. I když obyčejný člověk z elektroniky, co se mu válí doma, žádné množství, co by stálo za řeč, asi jen tak nedostane. Přesto lze vhodnou recyklací získat tuny vzácných kovů.

Medaile z mobilů

Asi nejviditelnějším (byť kvůli pandemii odloženým) příkladem jsou medaile vyrobené pro olympiádu v Japonsku. Všech zhruba pět tisíc zlatých, stříbrných a měděných medailí vzniklo recyklací. Japonci mezi dubnem 2017 a březnem 2019 na jejich výrobu odevzdali šest milionů mobilů a 72 milionů tun staré elektroniky.

Každý rok svět vytvoří až 50 milionů tun elektronického odpadu, takzvaného e-odpadu. Jen v Evropě se ročně vyhodí 12,3 milionu tun elektronických zařízení a baterií, což je 330 tisíc tun mědi a 33 tun zlata.

Těžba drahých kovů z "městského dolu" je přitom nejen ekologičtější, ale i levnější. Podle norského výzkumného ústavu Sintef je na ni potřeba 17krát méně energie než na tradiční těžbu. Výzkum zaměřený na televize vyhozené do odpadu v Číně dokonce přišel s tím, že z nich lze zlato a měď získat recyklací za mnohem nižší cenu, než jsou náklady na těžbu v dolech.

Mobily jsou na tom podobně – i po vyndání baterie zbude dost materiálu, aby se z jedné tuny mobilního šrotu vydoloval jeden kilogram stříbra a 235 gramů zlata. Přičemž v dolech se z tuny rudy vytěží přibližně 100 gramů stříbra a dva až pět gramů zlata.

Ještě žádanější je posledních letech kobalt, který je klíčovou součástí baterií do mobilů a elektroautomobilů. Víc než 60 procent vytěženého kobaltu pochází z Konga, kde je mimo jiné spojený s dětskou prací.

Přitom podle společnosti Umicore, která je jednou z největších recyklačních firem na světě, by recyklace všech přenosných elektronických zařízení využívaných občany EU v posledních dvaceti letech zajistila dostatek kobaltu na výrobu deseti milionů elektroautomobilů.

Tak co, kolik vybitých baterek a mobilů, od kterých už ani nemáte nabíječky, jste při karanténním úklidu našli vy?