NS potvrdil bývalému přerovskému politikovi Dostálovi trest za sexuální nátlak

Nejvyšší soud (NS) potvrdil verdikt nad bývalým přerovským komunálním politikem Markem Dostálem. Za sexuální nátlak na tehdejší zaměstnankyni mu soudy uložily podmínku. Dovolání obviněného bylo odmítnuto, uvedl na dotaz ČTK Jan Rektor, soudce Okresního soudu v Přerově, který se případem zabýval jako první instance.

Dostál si po vleklém procesu, do kterého už jednou zasáhl i NS, vyslechl roční trest s podmínečným odkladem na dva roky. Celou dobu popíral vinu, tvrdil, že šlo o mstu ženy, která mu zpronevěřila peníze. Podle rozsudku by jí měl také kompenzovat nemajetkovou újmu.

"Nikdo mi to nevysvětlil, nemá to žádnou logiku, ten příběh je smyšlený. Těžko se poté dává dohromady obhajoba, když máte smyšlený příběh. Snad se na to u NS někdo pořádně podívá," řekl Dostál novinářům loni v březnu u odvolacího soudu.

Plné odůvodnění nového rozhodnutí NS zatím není veřejně dostupné. Dostál by se teoreticky mohl ještě obrátit na Ústavní soud, musel by ale argumentovat porušením svých ústavních práv.

Podle pravomocného rozsudku zneužil Dostál na podzim 2017 svého postavení zaměstnavatele a ženu, která v jeho firmě pracovala jako servírka, dvakrát přiměl k orálnímu sexu. Incident se odehrál beze svědků, obžaloba tak vycházela především z její výpovědi, kterou znalci označili za věrohodnou.

Do zastupitelstva Přerova Dostál úspěšně kandidoval v roce 2018 za ODS a stal se radním. Brzy poté ale v souvislosti s kauzou sexuálního nátlaku rezignoval. Později také vystoupil z ODS. Zastupitelem zůstal do roku 2022, kdy neúspěšně kandidoval za hnutí Srdce Přerova.