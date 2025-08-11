Dnes je pondělí 11. srpna 2025., Svátek má Zuzana
11. 8. 2025 – 16:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Němečtí pošťáci vezou na kolech vánoční poštu do 3000 km vzdáleného Laponska
zdroj: Profimedia
Tři pracovníci německé pošty se o víkendu vydali na téměř 3.000 kilometrů dlouhou cestu na kolech z města St. Nikolaus ve spolkové zemi Sársko do finského Rovaniemi, aby doručili vánoční poštu do vesničky Santa Clause. Informuje o tom agentura DPA.

Cesta do Laponska na severu Finska potrvá třem zaměstnancům pošty asi dva týdny. Absolvují ji na kolech bez elektrického pohonu.

profimedia-1028449232 zdroj: Profimedia

Jednapadesátiletá zaměstnankyně pošty Simone Nehringová spolu s dvěma kolegy předají krom dopisů Santa Clausovi ještě osobní přání. "Posílám mu pozdravy, přeji mu hodně úspěchů v jeho funkci a přikládám pohlednici, aby věděl, kde bydlí Mikuláš," řekla cyklistka.

Do finského města za polárním kruhem se trojice vydá přes Německo, Dánsko a Švédsko.

