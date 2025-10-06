Nový francouzský premiér Lecornu podal demisi, Macron ji přijal
6. 10. 2025 – 15:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu dnes předal prezidentovi Emmanuelu Macronovi svou demisi.
Macron ji podle informací agentur AFP a Reuters přijal. Lecornu přitom teprve v neděli večer představil ministry své vlády a v úterý měl předstoupit před francouzské Národní shromáždění. Zástupci opozice vyzvali k vypsání nových parlamentních voleb a žádají odstoupení prezidenta.
Lecornu po podání demise uvedl, že za současných podmínek není možné vládnout. "Byl jsem připravený ke kompromisu, ale každá politická strana chtěla, aby ostatní strany přijaly celý její program," doplnil. Lecornu toto chování označil za stranickou chamtivost způsobenou nadcházejícími prezidentskými volbami, které se mají konat v roce 2027.
"Lecornu předložil demisi své vlády prezidentovi republiky, který ji přijal," informoval dopoledne prezidentský palác. Opoziční strany již v reakci na nedělní představení nových ministrů vyjádřily zklamání z minimálních změn v kabinetu oproti předchozí vládě a pohrozily vyslovením nedůvěry.
Šéf koaličních Republikánů a staronový ministr vnitra Bruno Retailleau bezprostředně po jmenování nové vlády na síti X uvedl, že podle něj její složení neodráží slibované změny a svolal schůzi vedení své strany. Důvodem nespokojenosti byl podle zdrojů AFP především návrat Bruna Le Mairea. Bývalý ministr hospodářství je pro pravicové politiky symbolem zadlužování země za předchozích vlád.
Už v neděli večer tak podle AFP několik představitelů prezidentovy strany Obnova (Renaissance) zvažovalo možnost, že pravicoví republikáni opustí vládu.
Končící ministryně životního prostředí Agnès Pannierová-Runacherová na X vyzvala k zapojení levice do dalších vlád. "Stejně jako mnozí z vás jsem zoufalá z tohoto cirkusu, kde každý hraje svou roli, ale nikdo na sebe nebere zodpovědnost," uvedla.
"Není pochyb o tom, že premiér neměl žádný manévrovací prostor a že to byl rozhodně Emmanuel Macron, kdo sestavil svou vládu. Bez voleb a rozpuštění Národního shromáždění nemůžeme znovu najít stabilitu," sdělil televizi BFMTV šéf krajně pravicového Národního sdružení (RN) Jordan Bardella, který zároveň vyzval k Macronově rezignaci. Rozpuštění parlamentu požaduje také někdejší šéfka RN Marine Le Penová.
Lídr krajně levicové Nepodrobené Francie (LFI) Jean-Luc Mélenchon na X uvedl, že po rezignaci Lecornua požaduje okamžité projednání návrhu 104 poslanců na odvolání Macrona.
Macron jmenoval Lecornua do funkce 9. září, jako premiér tak působil pouhých 27 dní. Podle AFP se ve Francii s jeho demisí dále prohlubuje politická nestabilita, Reuters píše, že po jeho neočekávané a bezprecedentní rezignaci prudce oslabilo euro.
Francouzská politická krize pokračuje po Macronově druhém zvolení do funkce v roce 2022 a po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu. Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky, když jeho předchůdce François Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.