14. 9. 2025 – 9:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Nový americký velvyslanec přivezl papeži narozeninový dort z Chicaga
zdroj: Profimedia
Papež Lev XIV., první Američan v čele katolické církve, dostal od nového velvyslance Spojených státu Briana Burche narozeninový dort z Chicaga.

Papež, který se v tomto americkém městě narodil, v neděli oslaví 70 let. Burch je známým konzervativním aktivistou, který v minulosti ostře kritizoval předchozího papeže Františka.

Burch měl dnes audienci u papeže, aby vatikánskému vládci předal své pověřovací listiny. Podle agentury Reuters mu darem přinesl dort vyrobený řetězcem restaurací Portillo's, který působí v Chicago a okolí. Řetězec krátce po zvolení Roberta Prevosta papežem po něm pojmenoval sendvič.

cake zdroj: Instagram

Burche jmenovala do funkce administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Současný velvyslanec je konzervativním katolickým aktivistou. Šéfoval například organizaci CatholicVote, která odmítá manželství pro stejnopohlavní páry nebo potraty. Ostře se vymezoval proti papeži Františkovi a tvrdil, že jeho působení způsobuje velký zmatek mezi katolíky. Padesátiletý Burch manželku a devět dětí.

Nejnovější články