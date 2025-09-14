Víkendový nájezd na Tesco se vyplatí, lidé se vrací s plnými taškami i peněženkami
14. 9. 2025 – 10:09 | Zprávy | Anna Pecena
Tesco Hypermarket rozjel svoji novou akční jízdu... ceny spadly jako listí v podzimním větru. Od naturálních jedniček přes maso až po výbavu do domácnosti – sledujte, kde se vyplatí sáhnout.
Potraviny za hubičku
Hned v úvodu letáku čeká několik tref do černého. Magnesia stojí pouhých 14,90 Kč, trvanlivé mléko Madeta 19,90 Kč a pražská šunka nejvyšší jakosti vyjde na 24,90 Kč. Jasná zpráva: Tesco sází na základní potraviny, které berou lidé po kartonech. Příjemným bonusem je pivo Pilsner Urquell za 25,90 Kč a Coca-Cola, Sprite nebo Fanta za 29,90 Kč. Na rychlý oběd nebo zásobu do spíže se vyplatí i rýže Vitana za 44,90 Kč a chipsy Lay’s za 59,90 Kč.
Velký důraz padá i na ovoce a zeleninu. Mrkev za 9,90 Kč, brambory červené za 14,90 Kč a jablka Gala za 24,90 Kč patří k položkám, které zmizí během prvních dnů akce. Fíky jen za 7,90 Kč a avokádo Finest za 19,90 Kč působí jako luxus za cenu svačiny.
Maso jako hlavní tahák
Pokud někdo plánuje grilování nebo zásoby do mrazáku, v Tescu má příležitost. Kuře celé vyjde na 64,90 Kč, vepřová pečeně bez kosti na stejných 64,90 Kč. Krůtí prsní řízky stojí 98,90 Kč a panenka vepřová 199,90 Kč. Na české poměry velmi konkurenceschopné ceny, které si řeknou o velký zájem.
Masová sekce je tradičně jedním z největších magnetů letáku a Tesco tímto jasně ukazuje, že v září jde po rodinách, které chtějí ušetřit na každodenním vaření.
Elektro a domácnost – překvapení mezi slevami
Vedle jídla se tentokrát objevuje i zajímavý sortiment do domácnosti. Rychlovarná konvice Philips stojí jen 349 Kč, napařovací žehlička Philips 349,90 Kč. Sada nádobí Gourmet Line Blaumann za 899 Kč potěší ty, kdo potřebují kompletní výbavu do kuchyně, a horkovzdušná fritéza Philips za 1 299 Kč už působí jako nabídka, která si říká o pozornost.
Slevy se nevyhnuly ani drogerii: Persil kapsle za 399,90 Kč nebo Perwoll za 379,90 Kč dokazují, že Tesco tlačí i na segment, který je pro rodinné rozpočty citlivý.
Závěr: kdo zaváhá, tratí
Tesco hypermarket tak v zářijovém letáku servíruje směs základních potravin, masa i vybavení domácnosti. Slevy nejsou jen kosmetické, ale citelné. Akce trvá do 16. září, a je jasné, že právě u levného ovoce, mléka nebo masa se zásoby rychle vyprodají. Kdo má v plánu naplnit spíž a mrazák, měl by vyrazit co nejdříve.