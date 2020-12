Testy odhalily téměř 3400 případů covid, Česko zakázalo lety z Británie

V Česku v neděli přibylo 3364 potvrzených případů nemoci covid-19, což je nejvyšší nedělní hodnota za posledních šest víkendů. Rizikové skóre PES zůstává čtvrtým dnem v řadě na 76 bodech, tedy na spodní hranici nejvyššího stupně epidemické pohotovosti. Podobně jako další země zastavilo Česko od pondělí kvůli mutaci koronaviru lety z Británie.

Laboratoře v Česku udělaly v neděli 10 715 testů na nový koronavirus. Pozitivních bylo 31,4 procenta prvně testovaných vzorků, nejvíc od 7. listopadu.

Od začátku epidemie se v Česku novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo 627 523 lidí, z toho přibližně 104 000 od začátku prosince. Aktuálně nemocných je 82 426, v nemocnicích bylo v neděli 4398 lidí s covidem, 588 z nich v těžkém stavu. S covidem dosud v Česku zemřelo 10 411 lidí.

Protiepidemická opatření v Česku v současnosti odpovídají čtvrtému stupni systému PES. Jeho bodová hodnota se ale už čtvrtý den drží v pátém, tedy nejvyšším pásmu rizika. O přechodu k přísnějším opatřením by musela rozhodnout vláda. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se tím ministři budou zabývat na středečním zasedání.

Mírnějšímu čtvrtému stupni odpovídá situace pouze v Praze, Jihočeském a Jihomoravském kraji. Nejhorší situace, měřeno indexem PES, je v Moravskoslezském kraji, který má 90 bodů ze 100.

Beze změny je i druhé rizikové skóre PES, které zohledňuje kromě náročnějších a spolehlivějších PCR testů i rychlejší antigenní testy. Čtvrtým dnem má hodnotu 66 bodů ze 100. Antigenním testem se může od půlky minulého týdne nechat na koronavirus bezplatně otestovat každý klient kterékoliv z českých zdravotních pojišťoven.

V pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že vakcína proti covidu-19 by do Česka mohla dorazit už 26. prosince. První dodávky v řádu desítek tisíc dávek budou podle Blatného distribuovány do očkovacích center velkých nemocnic. Tyto nemocnice mají pro očkování připravený rezervační systém podobně jako pro antigenní testování. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli oznámil, že už nechce zřídit funkci zvláštního zmocněnce pro očkování proti covidu-19, stane se jím sám. Rozhodl se tak poté, co nabídnutou funkci odmítl bývalý ministr zdravotnictví a premiérův poradce Roman Prymula.

Od Británie se kvůli viru izolují další země, i Polsko či Kanada

Kvůli vysoce nakažlivé mutaci koronaviru SARS-CoV-2, která se šíří na jihu Anglie, ruší přílety z Británie řada země včetně těch mimoevropských. Nejnověji jsou mezi nimi například Kanada, Polsko, Dánsko a Norsko. Už o víkendu oznámily mnohé evropské státy, že dočasně zakážou leteckou přepravu cestujících z Británie.

Česká republika v neděli zavedla karanténu pro cestovatele ze Spojeného království a v pondělí ráno ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že i Česko zastavilo lety z Británie od pondělních 12:00.

Zákazy letů z Británie se ale v jednotlivých zemích liší. Například Francie toto omezení vyhlásila zatím na 48 hodin, netýká se však jen letecké osobní přepravy, ale také nákladní dopravy pod Lamanšským průlivem. Zastaveny byly také vlakové spoje Eurostar z Londýna do evropských metropolí Paříže, Bruselu a Amsterodamu.

Kolabuje i pozemní nákladní doprava mezi Británií a Francií. Na hranicích stojí kvůli zpřísněným koronavirovým opatřením z obou stran tisíce kamionů, včetně českých. Ministerstvo zahraničí nyní nemá informace o tom, že by v Británii byl někdo z českých občanů v urgentní nouzi. Všem českým občanům v Británii, kteří se zaregistrovali v dobrovolné databázi cestovatelů DROZD, bylo v neděli zasláno upozornění. Mluvit přímo o repatriacích z Británie je podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka v tuto chvíli možná předčasné.