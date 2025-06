Nezastavitelný Jiří Krampol: Končit rozhodně nehodlá. "Přestaňte mě pohřbívat, nikde pomalu neumírám!"

29. 6. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke

Legendárnímu herci už sice visí na krku pěkných pár křížků, on se tím ale nenechává nikterak rozhodit.

Je jasné, že když už máte k devadesátce blíž než k osmdesátce, zdraví občas slouží přeci jen hůř než za mlada. Legendární 86letý herec Jiří Krampol o tom ví své – do špitálu v poslední době zavítal hned několikrát.

Nemíní se tím ale nechat rozhodit a vzkazuje, aby ho lidé přestali pořád pohřbívat: „Točím i pořad pro TV Barrandov s Vítem Olmerem, pracuju, měl jsem teď natáčení i s Alešem Cibulkou. Opravdu nikde pomalu neumírám. Přijde mi, jako by se někteří těšili, až natáhnu brka. V mém věku je ale normální mít sem tam problémy, chodit o berlích nebo být na vozíku. Jiní mí vrstevníci už prdí do hlíny nebo jsou ležáci. K tomu věku nějaké neduhy patří. Nevím, proč se nad tím kdo pozastavuje a proč se někteří rochní v tom, kdykoli se mi přitíží,“ kroutí hlavou.

Rovnou také dementoval zprávy, že se znovu chystá do nemocnice kvůli vodě v těle. Doktoři mu před několika měsíci museli odstranit značné množství vody z těla, situace se ale prý neopakuje: „Voda se mi v těle nahromadila, ale už je to pár měsíců, to mi vypumpovali kolem dvaceti litrů vody z těla. Ale na žádnou operaci se momentálně nechystám, nic teď není v plánu. Akorát jsem v poslední době přibral pár kilo, jak se nehýbu. Ale jinak mi je fajn. Nemusíte se o mě bát,“ ujistil Jiří pro eXtra.cz.

„Je fakt, že mám špatnou funkci srdce a kvůli tomu jsem byl předtím zavodněný, ale to teď není na pořadu dne,“ dodal.

„Věřím, že do špitálu se teď dlouho nepodívám. A snad tu ještě chvíli budu. Dlouhověkost máme v rodině,“ zakončil s nadějí.

Sám pak dokazuje, že se nejedná jen o planá slova – však před několika dny slavil a bavil se na narozeninách zpěváka Antonína Gondolána, aby hned další den vyrazil na další akci, kde bavil posluchače na téměř dvouhodinové besedě a nakonec zkusil foukat sklo, průdušky neprůdušky. Zkrátka borec, to se nedá říci jinak.

„Nejlépe je mi mezi lidmi. Ženy, víno a zpěv vydají za deset doktorů!“ liboval si u té příležitosti.