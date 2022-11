Neusser skončí ve funkci šéfa Národní sportovní agentury

Filip Neusser 30. listopadu skončí jako předseda Národní sportovní agentury (NSA). Dohodl se na tom s premiérem Petrem Fialou, který to oznámil na dnešní tiskové konferenci. Zatím není jasné, kdo nahradí Neussera v čele úřadu, který rozděluje státní dotace na sport. Spekulace o současném šéfovi Českého veslařského svazu Ondřeji Šebkovi odmítl Fiala komentovat.

Neusser nemá magisterský titul, který po předsedovi NSA požaduje projednávaná novela zákona o sportu. „Mohl bych být ve funkci, než by novela zákona vešla v platnost, ale tím bych nezachoval potřebnou kontinuitu,“ vysvětlil předseda NSA, proč byl ochoten odejít dříve. Do konce měsíce agentura vypíše dotační programy pro rok 2023 a v lednu se pak už pod novým vedením začnou peníze vyplácet. „Se změnou ve vedení nedojde ke zpoždění ve vyplácení dotací,“ ujistil Fiala.

Nedostatečné vzdělání podle něj nebylo důvodem Neusserova odchodu. Myslí si, že změny v NSA přispějí ke zlepšení důvěry a stabilitě ve sportovním prostředí. „Nepanuje tam dobrá atmosféra. Ne všechno se dařilo, třeba i z hlediska vztahu mezi obcemi a Národní sportovní agenturou a další věci. My jsme dospěli k závěru, že v této chvíli bude lepší, když součástí všech připravovaných změn bude i změna ve vedení agentury,“ řekl.

Neussera, který se zviditelnil jako kritik a protikandidát předsedy Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala při volbách vedení ČOV, jmenoval do čela NSA loni v květnu premiér Andrej Babiš. Záhy poté, co se vlády ujal Fialův kabinet, se začaly objevovat informace o jeho možném konci ve funkci. Neusser dnes prozradil, že s premiérem o své budoucnosti diskutoval od léta.

„Řekl jsem jemu i jeho poradcům jasně, že na funkci nelpím a jsem připraven odejít, pokud bude garantovaná kontinuita,“ uvedl. Konec listopadu považuje za vhodný termín, protože nové vedení bude mít prosinec na seznámení s chodem agentury, než začne posílat sportovním organizacím dotace na rok 2023.

Kdo bude novým předsedou NSA, není jasné. „Jednání jsou teprve před námi a žádná jména, která se objevují ve veřejném prostoru, nebudu komentovat,“ uvedl Fiala. Nevyjádřil se tak ani k tomu, zda je ve hře současný šéf veslařů Šebek. Ten požadované vzdělání má. Navíc je jako regionální politik premiérovým spolustraníkem z ODS. V Pardubicích působí jako místostarosta prvního městského obvodu.

Národní sportovní agentura bude ještě za současného vedení vyjednávat s ministerstvem financí o úpravě rozpočtu na příští rok. V celkové sumě 6,9 miliardy korun vláda navrhuje výrazněji podpořit investice, ale naopak zatím nevyčlenila žádné peníze na provoz a údržbu sportovišť, z nichž kluby a jednoty hradí například i energie. To by se ještě mohlo změnit. „Vláda není připravena a ani nemůže navyšovat celkovou částku. Jsme připraveni k debatě o vnitřním přerozdělení,“ uvedl Fiala. Podle Neussera by se právě část z investičních prostředků mohla použít na provoz.