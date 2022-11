Odpolitizování, nebo politizace? Počet politických náměstků nebude omezen, odborní zaniknou

Funkce odborných náměstků na ministerstvech pravděpodobně zaniknou a zruší se také omezení v počtu náměstků členů vlády. Předpokládá to koaliční novela služebního zákona, kterou dnes schválil Senát navzdory tomu, že výbory žádaly její úpravy. Předloha předpokládá také další změny ve státní službě. Týkají se například zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě. Novelu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Senátní výbory chtěly doplnit chybějící provázanost s dalšími zákony. Navrhovaly například to, aby náměstek pro státní službu nadále podléhal zákonu o střetu zájmů, i když se jeho funkce změní na nejvyššího státního tajemníka. Poslanec ODS Marek Benda za předkladatele řekl, že nedostatky lze překlenout výkladem zákona. Naopak senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) vyzýval k jeho opravě, když podle něho nejde o technikálii. Protože horní komora novelu schválila hlasy 51 z 64 přítomných členů ve sněmovním znění, o úpravách již nehlasovala. Proti novele bylo pět senátorů.

Změny služebního zákona mají podle předkladatelů prohloubit odpolitizování státní služby tím, že stanoví jasnou hranici mezi politickým vedením ministerstev a jejich úřednickým aparátem. Někteří koaliční senátoři naopak mluvili podobně jako zástupci sněmovní opozice o politizaci. „Vládnoucí garnitura má mít právo mít vrcholné státní úředníky na své straně plně. Není to tedy depolitizace, je to politizace, ale já to podporuju,“ řekl Michael Canov (SLK). Politizaci státní služby zmínil také Wagenknecht. Benda uvedl, že motivací ke zpracování této dílčí novely služebního zákona bylo to, že se po volbách a výměně politické garnitury zjišťovalo, že fakticky nelze vládnout, protože si některé resorty dělají, co chtějí.

Z odborných náměstků, tedy náměstků pro řízení sekcí, se mají podle novely stát od příštího roku vrchní ředitelé sekcí. Zavedení pětiletého funkčního období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků má podle předkladatelů přinést vnitřní konkurenci a motivaci ke zvyšování úrovně služby. Státní správa by se navíc měla podle předlohy více otevřít pro odborníky zvenčí.

Canov se pozastavil nad tím, že političtí náměstci se „rozmnožili na nekonečno“ a přejmenováním odborných náměstků vzniká jedna vrstva vrcholných úředníků navíc. „To je rozvoj byrokracie, který je naprosto špatně,“ prohlásil. Wagenknecht se obává zvýšení nákladů na politické náměstky. „Čekal jsem od této vlády, že bude šetřit,“ řekl.

„Zpružnění (státní správy) a klady jsou důležitější než nedostatky,“ hájil novelu předseda klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS), který podal návrh na její schválení beze změn. Za lidovecký klub novelu podpořil Josef Bazala (KDU-ČSL), jenž poznamenal, že si nedovede přestavit to, že by si ministři přiváděli na úřady v současné situaci své náměstky. Někdejší ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek (KDU-ČSL) se za navrhované změny postavil mimo jiné argumentem, že pokud si ministr nepřivede na úřad 30 lidí, neudělá za celé volební období s ohledem na své různé povinnosti nic.

Zrychlení výběrových řízení na pozice ve státní službě chce koalice dosáhnout například zkrácením některých lhůt, elektronickou komunikaci nebo rozšířením možností v omezení počtu uchazečů, kteří jsou přizváni na pohovor. Běžná úřednická místa by se obsazovala podle novely ve zjednodušeném výběrovém řízení. Předloha upravuje také služební studijní volno.