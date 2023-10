Aktualizováno: Netanjahu při setkání s Bidenem vyzval svět, aby se spojil v boji proti Hamásu

Americký prezident Joe Biden dnes při setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Tel Avivu opět ujistil Izrael o americké podpoře při jeho boji s palestinským hnutím Hamás. Netanjahu mu za to poděkoval a vyzval celý civilizovaný svět, aby se spojil v boji proti Hamásu stejně, jako to udělal v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

„Porazíme Hamás a odstraníme tuto strašnou hrozbu z našich životů,“ řekl izraelský premiér po boku Bidena novinářům. Dodal, že to je v zájmu nejen Izraele, ale všech. Bidena nazval Netanjahu „opravdovým přítelem“ a poděkoval mu za rozhodnutí přijet do Izraele během této války. Biden, který přiletěl do Izraele dnes dopoledne, Netanjahuovi také řekl, že je pobouřen úterní explozí v nemocnici v Gaze. „Podle toho, co jsem viděl, to vypadá, jako by to udělal jiný tým, ne vy. Ale je spousta lidí, kteří si tím nejsou jistí,“ řekl k explozi v nemocnici americký prezident podle serveru BBC a dalších médií. Výbuch v nemocnici, který si zřejmě vyžádal stovky obětí, podle izraelské strany způsobil pád vadné palestinské rakety vystřelené z blízkosti zdravotnického zařízení na Izrael. Hnutí Hamás od úterního večera tvrdí, že nemocnici bombardovaly izraelské síly. Následky útoku na nemocnici v Gaze | zdroj: Profimedia „Hamás zavraždil 7. října 1400 Izraelců, možná více,“ řekl dnes také Netanjahu při setkání s Bidenem. Vyzval svět, aby se k Izraeli připojil v boji, který nazval válkou mezi „civilizací a barbarskými silami“. Biden dnes uvedl, že mezi lidmi, které Hamás 7. října zabil, bylo 31 Američanů. Izraelské ministerstvo zdravotnictví dnes informovalo, že v nemocnicích stále zůstává 332 zraněných, z toho 61 osob je ve vážném stavu. Zásah nemocnice plné civilistů je neomluvitelný, prohlásila von der Leyenová Zasažení nemocnice plné civilistů je neomluvitelné, řekla dnes Evropskému parlamentu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k úternímu útoku na zdravotnické zařízení v Pásmu Gazy, kde zahynuly stovky lidí. Spolu s dalšími představiteli unijních institucí zdůraznila svou podporu Izraeli, zároveň ale vyzvala k podpoře obyvatel Palestiny. „Ta nesmyslná tragédie nás všechny šokovala,“ řekla na úvod svého projevu před europoslanci von der Leyenová, přičemž hovořila o „hrozivých“ scénách z místa. „Viníci musí být hnáni k zodpovědnosti,“ zdůraznila předsedkyně EK. Radikální hnutí Hamás před dvěma týdny vpadlo na jih Izraele, který v reakci zaútočil na Pásmo Gazy. O život přišly tisíce lidí. Humanitární situace v úzkém pobřežním pásu je podle mezinárodních organizací katastrofická. Ze zásahu nemocnice v Gaze z úterního večera se Hamás a Izrael obviňují navzájem. „Musíme se oprostit od emocí. Všichni jednohlasně odsuzujeme hrůzné teroristické útoky proti Izraeli. Izrael má samozřejmě právo na obranu, každý by v případě takových útoků měl, nicméně obrana má své meze - meze stanovené mezinárodním právem, zejména tím humanitárním,“ řekl ve Štrasburku šéf unijní diplomacie Josep Borrell. V podobném duchu reagoval i španělský ministr zahraničí José Manuel Albares, jehož země nyní EU předsedá a který na plénu promluvil jako zástupce Rady. „Musíme od sebe oddělit Hamás, Palestince a palestinskou samosprávu,“ řekl Albares. Šéf španělské diplomacie také oznámil, že Madrid navýší humanitární pomoc palestinským územím o čtyři miliony eur na celkových 21 milionů (o téměř 100 milionů na zhruba 517 milionů korun). Aniž by Albares přisoudil jedné ze stran konfliktu odpovědnost za útok, zdůraznil, že „nemocnice nikdy nemohou být cílem“. Mohlo by vás zajímat Mimořádný summit EU se zmohl jen na fráze: Ukázat jednotu a chránit civilisty

Muslimský vrah dvou Švédů v Bruselu zemřel, byl to neúspěšný žadatel o azyl

EU ztrojnásobí humanitární pomoc Palestině na 75 milionů eur, uvedla šéfka EK

Hamás zničíme, boj bude dlouhý, ale zvítězíme, řekl v projevu Netanjahu