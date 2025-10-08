Nespíte dobře? Nedostatek spánku může mozek zničit rychleji než čas
8. 10. 2025 – 10:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Lidé, kteří spí málo nebo neklidně, mohou mít mozek, který působí starším dojmem, než odpovídá jejich skutečnému věku. Ukazuje to rozsáhlý výzkum vědců z Karolinska Institutet, podle něhož špatný spánek urychluje stárnutí mozku a může souviset se zvýšeným zánětem v těle.
Možná si říkáš, že jedna špatná noc tě nezabije. Ale co když nekvalitní spánek neznamená jen únavu a podrážděnost druhý den, ale skutečně urychluje stárnutí tvého mozku? Vědci z Karolinska Institutet, jedné z nejuznávanějších lékařských institucí v Evropě, přišli se znepokojivým zjištěním: lidé, kteří spí málo nebo špatně, mají mozek, který působí starším dojmem, než odpovídá jejich skutečnému věku.
Podle výsledků zveřejněných v odborném časopise eBioMedicine mají lidé s nejhorším spánkovým skóre mozek, který vypadá zhruba o rok starší, než by měl. Na první pohled to možná nezní dramaticky, ale v biologickém měřítku jde o významný rozdíl. Mozek totiž s věkem ztrácí objem, mění se hustota neuronů i propojení mezi nimi – a právě tyto změny vědci pozorovali častěji u lidí, kteří si dlouhodobě neodpočinou.
Do výzkumu se zapojilo přes 27 tisíc lidí středního a vyššího věku z britské databáze UK Biobank. Každý z účastníků podstoupil magnetickou rezonanci mozku, a vědci následně pomocí umělé inteligence vyhodnotili jeho tzv. biologický věk – tedy to, jak „staře“ mozek působí podle své struktury. Vznikla tak fascinující mapa, která ukazuje, jak spánek ovlivňuje stárnutí našeho nejdůležitějšího orgánu. Kvalita spánku se hodnotila podle pěti faktorů: jak dlouho člověk spí, jestli trpí nespavostí, chrápe, bývá přes den ospalý a zda je ranní, nebo večerní typ. Účastníci byli rozděleni do tří skupin – zdravý, průměrný a špatný spánek. A rozdíly byly překvapivě jasné. S každým bodem, který člověk ztratil v hodnocení zdravého spánku, se mozek opticky postaršil o dalších šest měsíců.
Zánět, únava a špatný úklid v mozku
Podle hlavní autorky studie Abigail Dove může být jedním z hlavních viníků zánět. Lidé, kteří špatně spí, mají často v těle zvýšenou hladinu tzv. nízkoúrovňového zánětu – tedy dlouhodobého, mírného podráždění imunitního systému. Ten sice nemusí být na první pohled nebezpečný, ale pokud přetrvává, může postupně poškozovat buňky, včetně těch nervových. Vědci odhadují, že právě tento typ zánětu může vysvětlovat více než deset procent souvislosti mezi špatným spánkem a rychlejším stárnutím mozku.
Zánět ale není jediný problém. Během spánku mozek doslova uklízí – aktivuje systém, který odplavuje odpadní látky vzniklé při jeho denní činnosti. Pokud spánek trvá příliš krátce nebo je nekvalitní, tento mechanismus nefunguje správně. Odpadní bílkoviny a metabolity se hromadí a mohou přispívat k poruchám mozkových funkcí, které známe například u Alzheimerovy choroby. Narušený spánek navíc negativně ovlivňuje i srdce a cévy, což se nepřímo podepisuje na zdraví mozku. Krevní zásobení mozkové tkáně je pro její správnou funkci naprosto klíčové – a když se zhorší, mozek trpí.
Když spánek není samozřejmost
Výzkum má ale i svá omezení. Účastníci UK Biobank jsou obecně zdravější než běžná populace, a výsledky proto nelze úplně zobecnit. Navíc kvalita spánku se hodnotila podle toho, co lidé uvedli sami – ne podle laboratorních měření. Přesto jde o jednu z největších studií, která kdy zkoumala vztah mezi spánkem a stárnutím mozku.
Výzkum vznikl ve spolupráci se Švédskou školou sportu a zdravotních věd, Tchienťinskou lékařskou univerzitou a univerzitou v S’-čchuanu v Číně. Financovaly jej mimo jiné Alzheimer’s Foundation, Dementia Foundation a Švédská výzkumná rada. Vědci se shodují, že výsledky mají jasné praktické poselství: spánek není jen pasivní odpočinek, ale jeden z hlavních pilířů duševního zdraví. A na rozdíl od genů nebo věku ho můžeš ovlivnit.
Zlepšit spánek znamená udělat něco pro svůj mozek – a možná i pro to, aby zůstal mladý déle. Stačí pravidelný rytmus usínání a vstávání, omezení alkoholu, kofeinu a obrazovek před spaním, ale hlavně – dát spánku stejnou prioritu, jakou dáváš práci nebo cvičení. Protože možná právě v posteli se rozhoduje o tom, jak mladý zůstane tvůj mozek.