Neskutečný archeologický objev. V Alpách našli starověký římský tábor - nad mraky
31. 10. 2025 – 14:16 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vysoko v šedých skalách švýcarských Alp odkryli archeologové senzační nález – dva tisíce let starý římský vojenský tábor. Ve výšce přes dva tisíce metrů stávalo opevnění, odkud vojáci impéria hlídali horské průsmyky, plánovali tažení a psali dějiny, které až teď znovu vystoupily z mlhy.
V zapadlém koutě švýcarských Alp, kam dnes sotva dojdou turisté s hůlkami, odkryli archeologové něco, co doslova bere dech – dvoutisíc let starý římský vojenský tábor. Leží v oblasti Colm la Runga, mezi Švýcarskem a severní Itálií, v nadmořské výšce přes 2 200 metrů. Tam, kde dnes panuje ticho a vítr, stávalo kdysi strategické místo římské říše, odkud vojáci sledovali čtyři okolní údolí – Landwassertal, Albulatal, Domleschg a Surses – a klíčový průsmyk Lenzerheide, kudy procházely obchodní karavany i armády.
Kdo někdy stoupal do alpských výšin, ví, že cesta tam není pro slabé povahy. Jak se sem tedy mohli Římané dostat před dvěma tisíci lety, bez moderní výbavy, bez map a bez strojů? Podle odborníků z univerzity v Basileji museli táhnout z jihu, z Bergellu, a následovat stezku přes průsmyk Septimer. Šlo o namáhavý pochod po úzkých horských cestách, s těžkou výzbrojí, zásobami, zvířaty i nákladem materiálu na budování opevnění. Přesto se sem dostali a dokázali v těchto drsných podmínkách vybudovat opevněný tábor se třemi příkopy a obrannou zdí.
Je to fascinující ukázka vojenské organizace a disciplíny římské armády. Vojáci byli zvyklí pohybovat se v jakémkoli terénu – od afrických pouští po horské průsmyky – a vždy se řídili stejným principem: zaujmout pozici, získat přehled a být připraven na útok i obranu. Z Colm la Runga měli výhled jako z orlího hnízda. Každý pohyb v údolích pod nimi byl vidět na desítky kilometrů. Z vojenského hlediska šlo o dokonalé místo: z jedné strany chráněné přírodními svahy, z druhé otevřené směrem k cestám, které bylo třeba hlídat.
Bitva u Crap Ses a stopy římských legií
Výzkum římské přítomnosti v této části Alp začal už v roce 2021. Archeologové se tehdy zaměřili na oblast Crap Ses mezi obcemi Cunter a Tiefencastel, kde podle historických pramenů došlo kolem roku 15 př. n. l. ke střetu mezi římskými jednotkami a kmenem Suanetes. Podle římského spisovatele Plinia patřil tento kmen k národu Raetiů, který bránil horská údolí před vpádem říše. Na kopci nad soutěskou Crap Ses se tehdy mělo utkat přibližně 2 000 římských vojáků z 3., 10. a 12. legie s asi tisícovkou domorodých bojovníků.
Bitva musela být nelítostná. Archeologové na místě našli stovky stop – olověné prakové střely, hroty oštěpů, hřebíky z vojenské obuvi i fragmenty výstroje. A jeden z nejzajímavějších nálezů? Dýka ze stříbra a mosazi, pečlivě zdobená, patrně osobní zbraň důstojníka. Z ní čiší řemeslná zručnost i symbol síly římského impéria.
Všechny tyto nálezy vedly badatele k otázce: kde měli Římané v horách základnu? Kde přespávali, kde plánovali další postup? Odpověď přišla až v roce 2023, kdy jeden z dobrovolníků, vyzbrojený moderní technikou, objevil na digitálním modelu terénu zvláštní tvar připomínající val. Po nasazení technologie LiDAR, která laserovým skenováním odhaluje i nepatrné nerovnosti pod povrchem, se ukázalo, že jde o zbytky opevnění. Geofyzikální průzkumy a následné vykopávky potvrdily, že se jedná o římský vojenský tábor – přesně ten, který hledali.
Římská strategie v srdci Alp
Tábor byl navržen s typickou římskou precizností. Tři příkopy a obranná zeď zajišťovaly, že jej bylo možné bránit i v případě překvapivého útoku. Poloha na vrcholu Colm la Runga nebyla náhodná – šlo o dokonalý bod pro sledování pohybu armád, karavan i kmenů v oblasti. Průsmyk Lenzerheide byl tehdy hlavní tepnou spojující sever a jih Alp, a kdo ho ovládal, měl moc nad celým regionem. Zajímavé je, že některé z nalezených prakových střel nesou vyražený znak 3. legie, která se účastnila bitvy u Crap Ses. Tento detail jasně dokazuje propojení obou míst. Podle odborníků šlo o součást širší kampaně římské říše, jejímž cílem bylo ovládnout Raetii a zajistit bezpečné spojení mezi Itálií a provinciemi na severu.
Dostat sem stovky vojáků, zásoby a stavební materiál bylo v tehdejší době logistickým zázrakem. Vojáci museli překonávat úzké kamenné stezky, zasněžené svahy i prudká převýšení. Pravděpodobně využívali muly a voly, které táhly vozy s proviantem, dřevem a nářadím. Oheň, který používali k tavbě kovu či přípravě jídla, se v takové nadmořské výšce těžko udržoval, ale římská armáda byla na podobné podmínky zvyklá.
Zázrak římského Švýcarska
Podle zástupců univerzity v Basileji jde o objev mimořádného významu, který umožnil přesně zrekonstruovat pohyb římských vojsk před dvěma tisíci lety. Studenti a dobrovolníci nyní pokračují ve výzkumu vnitřních struktur tábora, aby zjistili, jak přesně vypadal, kolik vojáků se tam zdržovalo a jak dlouho zde působili.
Objev tábora Colm la Runga je dalším důkazem, že švýcarské Alpy stále skrývají nevyřčené příběhy. Před dvěma tisíci lety se tu zvedal kouř z ohnišť, ozývaly povely velitelů a klapot římských sandálů na kameni. Dnes už zbyly jen zbytky příkopů, hrstka olověných střel a ozvěna historie, která se po staletích znovu vrátila na světlo.
Římané se do Alp nepřišli schovat – přišli je ovládnout. A Colm la Runga je důkazem, že se jim to skutečně podařilo.