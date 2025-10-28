Archeologové našli důkaz, že Mayům vládla žena – a byla to legenda
28. 10. 2025 – 10:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
Archeologové objevili v mexické Cobě monument, který odhalil existenci dávno zapomenuté mayské královny. Ix Ch’ak Ch’een vládla v 6. století n. l. a její příběh ukazuje, že i ve světě dávných králů mohla stát v čele mocné civilizace žena.
Rozluštění dávných hieroglyfů přineslo objev, který doslova přepisuje dějiny mayského světa. Archeologové z mexického Národního institutu pro antropologii a historii (INAH) oznámili, že se jim podařilo identifikovat dosud neznámou královnu jménem Ix Ch’ak Ch’een. Tato žena vládla městu Cobá v 6. století našeho letopočtu a její jméno se poprvé objevilo na monumentu nazvaném Základní kámen. Objev je považován za přelomový – nejen proto, že ženské vladařky byly mezi Mayi nesmírně vzácné, ale také kvůli tomu, jak jasně dokládá spojení moci, rituálu a přírodních sil v jedné z největších mayských metropolí.
Cobá patřila k nejvýznamnějším městům klasického období. Rozkládala se na rozsáhlém území dnešního poloostrova Yucatán a vzkvétala od roku 350 př. n. l. až do 14. století. Srdce města tvořily čtyři jezera, kolem nichž vyrostly sídla elity, chrámy, rozsáhlé obytné čtvrti a desítky bílých kamenných cest spojujících jednotlivé části města. Podle archeologů tu žily desetitisíce lidí a Cobá byla centrem obchodu, náboženství i politického vlivu.
Právě v roce 2024 archeologové objevili u jedné z nejvyšších pyramid Yucatánu monument s mimořádně složitým nápisem. Tento vápencový blok, který pojmenovali Základní kámen, obsahuje 123 hieroglyfických panelů. I přes rozsáhlé poškození erozí se odborníkům podařilo pomocí dalších nálezů, včetně třiadvaceti stél, rozluštit části textu. Výsledky překvapily všechny – nápisy odkazují na královnu, která zřejmě vládla v období politických nepokojů a byla klíčovou postavou při utváření moci města.
Královna, mýtus a moc
Odborníci na mayské písmo David Stuart z Texaské univerzity v Austinu a Octavio Esparza Olguín z Mexické národní univerzity zjistili, že Základní kámen i dvě stély z Cobá odkazují na stejnou osobu – královnu Ix Ch’ak Ch’een. Z nápisů vyplývá, že byla korunována v Cobě a zřejmě dohlížela na několik velkolepých stavebních projektů, včetně stavby míčového hřiště, které je datováno do roku 573 n. l. Její jméno se také objevuje v souvislosti s mocenským úřadem kaloomte’, což naznačuje, že její vláda nebyla jen ceremoniální, ale měla skutečný vojenský i politický význam.
Ix Ch’ak Ch’een je navíc podle odborníků spojena s vladařem Testigo Cielo z království Kaan – říše, která byla v mayském světě považována za supervelmoc. Tato „říše hadů“ kontrolovala rozsáhlá území a byla obávaným i respektovaným mocenským centrem. Pokud Cobá s Kaanem uzavřela spojenectví, šlo o strategické partnerství, které mohlo zajistit městu prosperitu i ochranu.
Základní kámen je unikátní i svým umístěním – nachází se přímo u přírodního vodního rezervoáru, takzvané aguady, v blízkosti nejvyšší pyramidy v regionu. Nápisy na kameni opakovaně zmiňují symbol hada, který byl u Mayů spjat s vodou, plodností a duchovní silou. Archeologové se domnívají, že tímto spojením Mayové vyjadřovali jednotu mezi přírodními silami a lidskou mocí. Vláda královny tak byla vnímána nejen jako politický úřad, ale i jako posvátný akt zajišťující rovnováhu světa.
Z nápisů také vyplývá, že Ix Ch’ak Ch’een byla úzce propojena s bohem K’awaiilem – ochráncem vládců a patronem královské moci. Její jméno se objevuje po boku dalších ochranných božstev a svědčí o tom, že královna byla vnímána jako bytost stojící na pomezí lidí a bohů. Byla symbolem spojení vody, mýtu a autority, což z ní činí jednu z nejzajímavějších panovnic mayské historie.
Podle Esparzy přinesl výzkum Základního kamene zásadní nové informace o dynastiích, náboženských rituálech i každodenním životě obyvatel Cobá. Vědci nyní pokračují v podrobném rozboru hieroglyfů a věří, že se jim podaří objevit další části příběhu této mimořádné vládkyně. Každý nově rozluštěný znak přidává další dílek do mozaiky, která nám po staletích znovu odhaluje, jak vypadala moc, víra a život ve městě rozvlněné vody.
Objev Ix Ch’ak Ch’een je připomínkou, že mayská civilizace nebyla jen říší králů, ale také místem, kde se k moci mohla dostat žena – moudrá, silná a ctěná. V době, kdy většina světa ženy z vlády vylučovala, Mayové dokázali svěřit své město do rukou panovnice, která spojila víru, politiku i přírodní síly do jedné podoby moci. Je to oslava kulturní vyspělosti i důkaz, že v srdci dávné civilizace mohla stát žena – a vládnout stejně jistě jako kterýkoli král.