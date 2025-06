Nenechte se napálit hotelovými hvězdičkami. Takhle si vyberete ubytování správně

18. 6. 2025 – 8:31 | Magazín | Žanet Ka

Recenze nejsou jen výkřiky zklamaných turistů. Když víte, jak je číst, zjistíte mnohem víc než z katalogu cestovky. A dovolená bude přesně podle vašich představ.

Plánujete dovolenou snů a všechno vypadá skvěle – až na tu nejistotu kolem hotelu? Vybrat si to správné ubytování není žádná věda, ale chce to víc než jen kliknout na první čtyřhvězdičkový hotel s „celkem dobrým“ hodnocením. Jak se v recenzích neztratit a podle čeho opravdu poznat, že hotel bude stát za to? Podělíme se s Vámi o praktické tipy.

1. Nejdřív si ujasněte, co vlastně chcete

Nejdůležitější otázka na začátek zní: Proč jedu? Jestli cestujete s dětmi, budete řešit úplně jiné věci než parta kamarádů. V prvním případě vás budou zajímat dětské koutky, animační programy nebo bezpečné jídlo. Ve druhém spíš dostupnost barů, klubů nebo blízkost pláže. Hledejte v recenzích to, co odpovídá vašim konkrétním potřebám – jen tak dostanete opravdu relevantní představu o tom, co vás čeká.

2. Nepropadejte panice z jedné špatné recenze

Ideální hotel neexistuje. Vážně. I v těch nejluxusnějších resortech se najde někdo, komu nevyhovovala matrace nebo snídaňová káva. Radíme nebrat všechno doslova – dívejte se na to, kdo recenzi píše. Jestli je vám dotyčný typově podobný (například rodina s malými dětmi nebo cestovatelé bez nároků), je větší šance, že budete sdílet i jeho vkus nebo očekávání.

3. Emoce stranou – důležité jsou fakta

Recenze typu „Nechápu, jak tohle může někdo nazývat hotelem!!!“ bez detailů vám moc neřekne. Zato příspěvky s konkrétními informacemi – třeba jak vypadaly pokoje, co se podávalo k večeři nebo jak hotel reagoval na reklamaci – jsou k nezaplacení. A pokud jsou doplněné o autentické fotky, tím líp.

4. Sledujte, jak hotel komunikuje

Odpovídá recepce na kritiku rychle a slušně? Nabízí řešení? Nebo jen posílá šablonovité odpovědi ve stylu „Děkujeme za vaši zpětnou vazbu, budeme se snažit zlepšit“? Reakce hotelu na recenze hodně napoví o přístupu k hostům. Právě ochota reagovat a řešit problémy je známkou vysokého standardu služeb.

5. Sledujte datum recenzí

Tohle se často přehlíží – ale hotel se může rychle změnit. Může přijít nový management, rekonstrukce, ale taky personální výměna, která posune služby o několik úrovní dolů… nebo nahoru. Nejvíc vypovídající jsou proto čerstvé recenze, ideálně z posledních měsíců.

6. Opakující se problém = varovný signál

Jedna negativní recenze? V pohodě. Ale pokud si na stejnou věc stěžuje víc lidí – třeba na špinavý bazén nebo neochotný personál – zbystřete. To už není náhoda, ale systémová chyba.

A pozor také na podezřele jednostranné recenze – ať už extrémně kladné, nebo negativní. Může jít o manipulaci, takže se vždy vyplatí porovnat různé zdroje (např. Booking, Google, Facebook, Tripadvisor).

Shrnutí: Ideální hotel je ten ideální pro vás

Na závěr dobrá zpráva: dokonalý hotel existuje – ale jen pro toho, kdo ví, co od něj chce. Nejde o to, aby měl pět hvězd, ale aby seděl vašim představám o pohodlí, zážitku a rozpočtu. A k tomu vám pomohou právě správně přečtené a vyhodnocené recenze.

Tip na závěr:

Použijte weby s filtrováním podle typu cestovatele. Třeba Booking.com, Tripadvisor nebo český portál Hotel.cz často umožňují zobrazit recenze jen od rodin s dětmi, páru nebo sólo cestovatelů. Ušetříte si tak čas i zklamání.