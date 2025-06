Ministryně Černochová nazývala Babiše kvůli jeho výrokům lhářem a recidivistou

18. 6. 2025 – 8:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Lhářem a recidivistou nazývala dnes ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na dnešní schůzi Sněmovny k nedůvěře vládě předsedu hnutí ANO Andreje Babiše.

Zkritizovala ho za jeho výroky ke stavu resortu obrany a nešetřila ani kritikou na adresu svých předchůdců za ANO v čele ministerstva. Babiš dnes ve Sněmovně například řekl, že armáda za poslední tři roky nabrala 856 vojáků, zatímco 1450 jich odešlo. Ministryně oponovala s tím, že v letech 2022 až 2024 představoval nábor 5304 vojáků a odešlo jich 3986. Babiš podle ní šíří dezinformace a lži. Debata Sněmovny trvá nyní deset hodin. Sněmovna ji nejspíš přeruší kolem půlnoci a pokračovat v ní bude ve středu.

"My jsme dokázali za tři roky to, co jeho ministři za osm let nedokázali," řekla ministryně na adresu Babiše. Hnutí ANO připomněla rok 2020, kdy se podle ní při schvalování státního rozpočtu financování obrany stalo předmětem handlu s komunisty. Komunistická strana Čech a Moravy si tehdy kladla jako podmínku pro podporu rozpočtu převod deseti miliard korun z rozpočtu obrany do vládní rozpočtové rezervy. Podle Černochové tak ANO hazardovalo s bezpečností občanů. Místopředseda Sněmovny Aleš Juchelka (ANO) ale zdůraznil, že tehdejší vláda během čtyř následujících měsíců peníze armádě vrátila.

Babiš se ve svém dnešním projevu pozastavil například nad informací serveru Novinky.cz, který napsal, že čínské batohy pro českou armádu uvízly v Rusku. "To je neskutečný příběh. To jen svědčí o tom, jak tenhle resort funguje," řekl Babiš. Černochová večer ve svém projevu řekla, že šlo o 800 kusů batohů pro výcvik vojáků za celkem dva miliony korun. Pořídila je agentura, která je součástí generálního štábu v otevřeném řízení. Dodavatel má s jejich dodáním problém kvůli přetížení tras na cestě přes Rusko, popsala. Velkou zakázku na batohy podle ní její předchůdce Lubomír Metnar z hnutí ANO pokazil.

Babiš dnes také řekl, že nynější vláda po nástupu k moci snížila rozpočet ministerstva obrany na rok 2022 proti tehdejšímu návrhu jeho končící vlády. Černochová oponovala tím, že se Metnarovi nepodařilo dokončit nákup bojových vozidel pěchoty, a protože ministerstvo tyto peníze neutratilo, ocitly se podle zákona v takzvaných nárocích z nespotřebovaných výdajů. Proto o ně vláda snížila rozpočet.

Odmítla i Babišova obvinění a tvrzení ke kauze bitcoinů. "Nemáte jediný důkaz, že se stalo cokoli nekalého, nemáte jediný důkaz, že by se stal trestný čin," vzkázala Babišovi.

Vládu hájili i další členové vlády, kteří dnes vystupovali s přednostními právy. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) zdůrazňoval, že Česko není spálená země, jak ji vykresluje opozice. "Je to úspěšná země, ve které je radost žít," řekl. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) vyzdvihoval to, že se české zdravotnictví podle něho objevuje na čelných příčkách mezinárodního srovnání kvality a dostupnosti péče i spokojenosti pacientů s ní. "Bezesporu se zdravotnictví podařilo posunout dopředu," uvedl. Na řadové poslance bez přednostního práva se zatím nedostalo.