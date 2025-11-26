Německo změnilo atmosféru adventu. Posiluje ochranu trhů po tragických útocích
26. 11. 2025 – 7:30 | Zprávy | Žanet Ka
Vánoční trhy v Německu letos otevírají s tradiční atmosférou světel a punče, ale také s viditelně posílenou ochranou. Po loňské tragédii v Magdeburgu i dalších útocích v minulých letech města zpřísňují bezpečnostní opatření.
S blížícím se adventem se v Německu rozsvěcují sváteční vánoční trhy, ale radost z předvánoční atmosféry letos doprovází i zvýšená bezpečnostní opatření. Po loňském útoku v Magdeburgu, kdy zranění utrpělo mnoho lidí, německé úřady vyzývají návštěvníky k opatrnosti.
Nová pravidla pro starý zvyk
V roce 2024 zažila Magdeburg tragédii na vánočním trhu, když byla při útoku zraněna řada lidí. O rok později, v roce 2025, se při zahájení trhu zdůrazňuje bezpečnost víc než kdy jindy. Všude se objevují policejní hlídky, kontrolní body a bezpečnostní opatření. Podle zpráv z Kolína nad Rýnem, jednoho z hlavních měst s velkou vánoční tradicí, se letos očekává až šestnáctimilionová návštěvnost. Bezpečnostní poplatek pro stánky bude výrazně vyšší než loni.
Co se v Magdeburgu stalo
V loňském roce zasáhl magdeburský vánoční trh útok, po kterém zahynulo pět lidí a několik dalších bylo vážně zraněno. Útočník podle vyšetřovatelů najel autem do skupiny návštěvníků v době, kdy byl trh plný lidí. Tragédie otřásla celým Německem a stala se hlavním důvodem, proč jsou letos bezpečnostní opatření na trzích tak výrazná.
Magdeburg: místo, kde se změnila atmosféra
Trh v Magdeburgu letos začínal jinak než obvykle. Organizátoři promluvili o „noční můře“ loňského roku a uvedli, že každé vánoční osvětlení, každý stánkový pult bude tentokrát doprovázen viditelnými bezpečnostními opatřeními. V areálu tržiště byly rozmístěny kamery, betonové bloky u vjezdů a zvýšený počet bezpečnostních ozbrojených hlídek. Otevření bylo provázeno minutou ticha za oběti a veřejnou výzvou k solidaritě a klidnému prožití adventu.
Proč Německo posiluje ochranu vánočních trhů už několik let
Bezpečnost vánočních trhů není v Německu novým tématem. Obavy se objevují pravidelně od roku 2016, kdy došlo k útoku na berlínském Breitscheidplatzu. Tehdy útočník vjel kamionem do davu návštěvníků a zahynulo 12 lidí, desítky dalších bylo zraněno. Od té doby zavádějí německá města různé bezpečnostní prvky jako betonové zábrany u vjezdů, přísnější kontroly tašek, kamerové systémy i viditelnou přítomnost policie. Každá další událost pak vede k dalším úpravám a letos rozhodně nebyla výjimkou.
Více než trhy: atmosféra a bezpečí se musí potkat
Zatímco vánoční trhy jsou pro mnoho lidí symbolem tepla, tradice a setkávání, letošní rok v Německu ukazuje i jinou stránku: že bezpečí se stává součástí zážitku. Organizátoři doporučují návštěvníkům přijít dříve, zvolit veřejnou dopravu, mít cestovní pas či identifikační doklad u sebe a vyhnout se velkým batohům. Zároveň se apeluje na návštěvníky, aby respektovali pokyny pořadatelů, než vstoupí do prostoru trhu, a aby pomohli udržet atmosféru v klidu a bezpečí. Pohled na slavnostní světla by proto letos mohl být i tak plný naděje.
Výzva pro každého návštěvníka
Pro návštěvníky to může znamenat malou změnu: výjimečný zážitek je stále možný, ale doprovázen lehkou ostražitostí. Pokud plánujete výlet na trh, je doporučován jednoduchý postup: vyjít před soumrakem, domluvit místo setkání, vyhnout se přeplněným hodinám a držet menší skupinu. Atmosféra trhů zůstává, ale bezpečnost je nyní její neoddělitelnou součástí.