Kulturní památka v plamenech, turista zapálil významný chrám

25. 11. 2025 – 7:26 | Zprávy | Žanet Ka

zdroj: ChatGPT
Návštěva chrámového areálu na hoře Feng-huang se během několika minut proměnila v chaos. Turista zde nešťastně způsobil požár, který pohltil celý dřevěný pavilon. Nikdo nebyl zraněn, ale škody jsou značné a místní správa znovu řeší, jak lépe chránit posvátná místa před riziky spojenými s turismem.

Chvíle nepozornosti, která změnila atmosféru celého místa

Dvanáctého listopadu se po poledni v areálu Wenchang Pavilion objevil kouř. Původně klidný den, kdy návštěvníci přicházeli zapálit kadidlo a obdivovat výhled do krajiny, se během chvíle změnil v dramatickou podívanou. Dřevěná konstrukce čtyřpodlažního pavilonu byla pro oheň snadnou kořistí. Plameny se rozšířily rychle a během několika minut pohltily stavbu, která zde stála od roku 2009.

Místní úřady později potvrdily, že požár způsobil turista. Podle jejich vyjádření neopatrně manipuloval s otevřeným ohněm, zřejmě se svíčkou či kadidlem. V blízkosti chrámů jsou podobné předměty běžné, ale jejich použití v uzavřených nebo větrných místech může být nebezpečné. Tentokrát se obavy naplnily.

Štěstí v neštěstí

Hasičům se podařilo oheň poměrně rychle dostat pod kontrolu, což zabránilo tomu, aby se plameny šířily dál do horského komplexu. V sousedství se totiž nachází také Yongqing Temple, místo s historií sahající více než tisíc let zpět. Jeho současná stavba pochází sice převážně z devadesátých let, ale duchovní význam místa je mnohem starší.

Záchranné týmy potvrdily, že nikdo nebyl zraněn a žádné historické artefakty nebyly zničeny. Přesto škoda není malá. Pavilon, který požár zničil, byl oblíbeným vyhlídkovým místem a často jej navštěvovali turisté i poutníci.

Jakou roli v tom hraje turismus?

Událost znovu otevírá širší debatu o tom, jak se moderní cestovní ruch potkává s duchovními místy. Chrámové komplexy bývají citlivé na každou nepozornost. Někdy stačí jediný plamen, někdy neopatrně odhozený předmět, aby se místo, které drželo svou podobu po celá desetiletí, ocitlo v ohni.

Experti i místní správci upozorňují, že narůstající počty návštěvníků vyžadují přísnější pravidla i jasnější edukaci. Místa, která mají náboženský či historický význam, nejsou kulisami pro turistické fotografie, jsou to živé prostory, kde by měl mít respekt stejnou váhu jako zvědavost.

Prostor pro obnovu i zamyšlení

Ačkoliv Wenchang Pavilion nebyl původní starobylou stavbou, jeho ztráta je pro horský komplex bolestivá. Správa chrámu oznámila, že v nadcházejících měsících začne plánovat rekonstrukci. Mezitím však dál probíhá debata o bezpečnosti a odpovědnosti.

