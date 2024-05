Někteří dlužníci zdravotních odvodů dostanou šanci je snáz vyrovnat

Někteří dlužníci odvodů na veřejné zdravotní pojištění dostanou ve druhé polovině letošního roku šanci na jejich snazší vyrovnání. Pokud přihlásí k úhradě dlužného pojistného, nebudou muset platit penále a exekuční náklady. Podmínkou bude to, že pojistné i penále vymáhá pojišťovna v daňové exekuci. Poslanecký návrh zákona o mimořádné úlevě dnes znovu schválila Sněmovna v původní, užší verzi. Širší senátní návrh odmítla. Předlohu, která doplňuje a patrně dokončuje předchozí takzvaná milostivá léta či podzimy, nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel.

Senát chtěl, aby se úleva vztahovala na všechny dluhy kolem pojistného kromě případů, kdy pojišťovny vymáhají penále prostřednictvím soudních exekutorů. Senátoři poukazovali na to, že sněmovní verze by se týkala jen řádově stovek lidí. Existují podle nich totiž i různé další postupy vymáhání, které sněmovní návrh opomíjí.

Proti návrhu Senátu se postavil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), jenž připomněl, že peníze z penále jdou do fondů prevence pojišťoven. Všeobecná zdravotní pojišťovna by přišla podle něho asi o 600 milionů korun a ostatní zdravotní pojišťovny o zhruba obdobnou částku dohromady. "Bude se platit méně prevence," varoval ministr. Senátorka Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09 částky zpochybnila. Poslanec ANO Patrik Nacher poukazoval na to, že pojišťovny dostanou od dlužníků jistinu.

Možné prominutí penále a dodatečných nákladů by se podle předlohy týkalo těch fyzických osob, vůči nimž byla nařízená daňová exekuce nejpozději do konce loňského roku. K úhradě dlužného zdravotního pojištění by se tito lidé museli přihlásit ve lhůtě od začátku července do konce listopadu. Zaplatit by je museli do konce roku. Dluhy vyšší než 5000 korun by mohli lidé splácet ve 12 měsíčních splátkách, dluhy nad 50.000 korun v 36 měsíčních splátkách. Pokud by zadlužený některou ze splátek neposlal, daňová exekuce by pokračovala.

Exekuce podle daňového řádu využívá podle předkladatelů v čele s Nacherem zejména Všeobecná zdravotní pojišťovna, zaměstnanecké zdravotní pojišťovny spoléhají standardně na soudní exekutory. "Vzhledem k tomu, že dřívější právní úpravy se týkaly pouze odpuštění penále a exekučních nákladů v rámci soudních exekucí, jeví se jako spravedlivé, aby shodná možnost byla poskytnuta i těm osobám, u nichž je celá dlužná částka předmětem exekuce podle daňového řádu," uvedli autoři předlohy, k nimž patří také Marek Výborný (KDU-ČSL), Barbora Urbanová (STAN) a Jakub Michálek (Piráti).

V minulosti se konala dvě kola oddlužovací akce u veřejných institucí, týkala se dluhů vymáhaných v soudních exekucích. Loni přijali zákonodárci dvojici zvláštních zákonů o mimořádném odpuštění penále a dalšího příslušenství u dluhů na sociálních odvodech a u daňových dluhů.