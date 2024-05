Pavel: Opatření jsou po atentátu na Fica zvýšená, nelze se ale nechat zastrašit

Bezpečnostní opatření jsou do určité míry po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica minimálně po nějakou dobu zvýšená, nelze se ale nechat zahnat do kouta. Při návštěvě Pardubického kraje to dnes řekl prezident Petr Pavel.

Minulou středu po výjezdním zasedání vlády v Handlové se Fico stal terčem útoku, při němž utrpěl čtyři střelná zranění. Nyní je v banskobystrické nemocnici. Z pokusu o vraždu je obviněn 71letý muž, kterého policie na místě zadržela.

"Jedna věc jsou bezpečnostní opatření po každém takovém incidentu, druhá věc, že musíme nadále žít naše životy, pokud možno co nejblíže tomu, co považujeme za normál," řekl Pavel. Uvedl, že pobýval v Británii zrovna v době teroristického útoku na londýnské metro a autobus v roce 2005. Po prvotním šoku podle prezidenta bylo na Britech vidět obrovské odhodlání nenechat se tím zastrašit a vehnat do uličky přemrštěných bezpečnostních opatření.

"Je potřeba těmto skutečnostem věnovat pozornost. Minimálně po nějakou dobu, než se situace zklidní, tak bezpečnostní opatření jsou do určité míry zvýšená. Ale nedokážu si představit, že by se kdokoli z volených politiků měl na základě takové události zavřít někde do věže a vylézt z ní na konci svého mandátu jen proto, že to je bezpečné," doplnila hlava státu.

Slovenská sněmovna dnes hlasy všech přítomných 130 poslanců atentát odsoudila. V usnesení, které navrhli zástupci vládní koalice, parlament také vyzval strany a hnutí a rovněž média a nevládní organizace, aby nešířily nenávist vůči vládě či politikům. Fico je podle dnešního oznámení nemocnice při vědomí.