3. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková

Exstarosta Novotný je venku z basy: "Bohatě mi to stačilo"
zdroj: Profimedia.cz
Svérázný politik si odseděl svůj trest a od čtvrtka je opět na svobodě.

Svébytný politik a bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný si odseděl svůj nepodmíněný trest a po třech měsících je z vězení venku na svobodě.

Novotný pykal za porušování podmínky, výtržnictví a podněcování k trestnému činu.

Podmínku dostal v roce 2022, od té doby nasekal sedm dalších přestupků ve zkušební době, kvůli čemuž soudkyně přeměnila trest v nepodmíněný.

Polepšil se? Přestane? Bude už jen sekat dobrotu? Těžko říct, zdá se ale, že úplně bez účinku trest nebyl: „Neváhám říci, že proběhla i drobná hluboká sebereflexe,“ sdělil novinářům, kteří čekali před vězením.

„To tady vypráví každý, že už se sem nevrátí. Mně to teda bohatě stačilo a musím říct, že ve 44 letech prvotrest opravdu stačil. Jestli napravilo? Hluboce jsem si popřemýšlel hlavně o odpovědnosti k rodině a blízkým a jestli jsem tady dospěl. To ale ukážou až činy nejspíš,“ pokračoval.

Libereckou věznici, kde strávil poslední tři měsíce, pochválil: „Liberecká věznice je jediná věznice v zemi, kde se dodržují standardy Evropské unie, kde lidé nejsou ponižování. Je tam vycepovaný personál a není to žádné fešácké vězení. Byl to fakt tvrdý kriminál,“ řekl.

Novotný před nástupem do krimu sice pozastavil členství v ODS, za politiku se ale prý nestyděl ani v báni: „Snažil jsem hlavně spoluvězňům vysvětlit, že je potřeba jít volit. A pak jsem se těm rozumnějším pokoušel vysvětlit, že rozumný člověk nevolí extrémisty. A nekrátkozraký člověk nevolí populisty,“ uzavřel.

