Nejvěrnější partneři zvěrokruhu: S kým vydrží vztah nejdéle a kdo nikdy nepodvede?

Věrnost je nestálá a občas ji člověk musí dlouze hledat, ale některá znamení mají ke stálým vztahům přeci jen o něco blíž. Která to jsou?

Blíženec

Blíženci jsou známí svou rozdvojenou povahou, která může být výhodou i nevýhodou v závislosti na tom, oč se Blíženec zrovna pokouší.

Byť se to ale může zdát trochu zvláštní, zrovna ve vztazích a lásce se může jednat o významné plus – povaha Blížencům umožňuje pohled z druhé strany, dovedou se oprostit od zbytečných návalů emocí a zhodnotit situaci racionálně, ovládají empatii. A to jsou všechno zásadně důležité aspekty, pokud má vztah vydržet. Někdy je zkrátka potřeba trochu logiky namísto přemýšlení výhradně srdcem, a právě v tom Blíženci zpravidla excelují.

Blíženci se umí přizpůsobit partnerovi, pokud ho opravdu milují, tím respektovat jeho potřeby a vytvořit harmonii ve vztahu. Jen musí být opatrní, aby toho přizpůsobování nebylo až moc na úkor vlastních preferencí. Vztah je rovnocenná spolupráce, nikdo by neměl mít pořád hlavní slovo.

Rak

Raci jsou jedním z nejvěrnějších znamení zvěrokruhu. Jak jednou spadnou do lásky, jejich cit je hluboký, propojení s partnerem neobyčejné a loajalita nezlomná.

Jako všechno má i podobně silná láska své méně šťastné stránky – opravdu se zamilovat většinou trvá Rakům trochu déle a stejně silně, jak dovedou být věrní, se také umí odloučit. Jednou pochroumanou důvěru už u Raka opravíte jen s největšími obtížemi.

Vztah pro Raky spočívá především v emocích a bez citového pouta se nejsou schopni partnerovi doopravdy oddat. Jak k tomu ale dojde, silný domov a pevná rodina většinou následuje zanedlouho. Podvod Rakům v takovou chvíli ani nepřichází na mysl.

Vodnář

Vodnářům dává sílu Uran, což znamená, že pro ně hraje prim především originalita a odhazování konvencí a překonávání dogmat v životním přístupu. Právě proto se zvenčí, na první pohled mohou zdát odtažití, nezávislí, někdy dokonce až přelétaví. Jakmile si ale Vodnář pustí někoho k tělu, až tak snadno se ho už nezbaví.

Vodnáři potřebují především vztah propojený s přátelstvím a intelektuální či uměleckou a duševní stimulací. Jakmile ji najdou, budou partnera vždy respektovat jako sobě rovného, a to je samozřejmě výborný základ pevného a dlouhotrvajícího svazku.

Potřebují jistou míru svobody, ale to se automaticky nerovná nevěře. Právě naopak, pokud se nebudete snažit Vodnáře držet na sílu v kleci, odmění se vám otevřenou upřímností a podporou ve vašem růstu.