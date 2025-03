Slavní muži Jiřiny Bohdalové: Havel ostrouhal, nutili jí Gotta

Slavná herečka zavzpomínala na významné muže svého života a skoro ke každému měla i nějaký vtipný příběh.

Legendární herečka Jiřina Bohdalová poctila svou přítomností populární talk show 7 pádů Honzy Dědka. Řeč se točila okolo ledasčeho a na přetřes přišly i vztahy a protějšky.

Jiřina měla za život několik romantických partnerů, prvního manžela Břetislava Staše, dále pak Radoslava Brzobohatého či Josefa Langmilera. Krom vážných známostí se ale prý občas nevyhnula jiskrám i jinde. Velmi blízko měla třeba k neméně legendárnímu herci Vladimíru Menšíkovi, ačkoliv tam prý šlo spíš o dlouholeté přátelství a Menšík za Jiřinou nechodil s vilnými úmysly, ale za něčím úplně jiným: „Chodil k nám vyspávat kocoviny!“ směje se Jiřina.

Větší romantický zájem prý projevoval jiný celosvětově známý muž, totiž Václav Havel. Šlo nicméně o dobu, kdy se mu o slávě či prezidentství ještě ani nezdálo: Pracoval jako kulisák v Divadle ABC. „Říkalo se mu Šmajda nebo tak nějak. Platfusák!“ smála se herečka jako vysvětlení, proč s Havlem nikdy nic neměla.

Úplně v klidu prý nebyla ani kolem Karla Gotta, ačkoliv tam zase snaha pocházela spíš od Gottovy maminky než od samotného páru: „Přála si, abychom se dali dohromady,“ vzpomíná Jiřina.

Nabídky ale odmítala, protože měla doma malou Simonu, což ale Gottově matce nevadilo, ani co by se za nehet vešlo: „Karlova maminka ale říkala, že to nevadí. Našla jeho velikánskou fotografii a on musel v pokojíčku napsat: Simonce její budoucí táta Karel Gott. Někdo mi tu fotku ukradl. Přitom jsem ho s ní mohla krásně vydírat,“ chechtala se Jiřina.