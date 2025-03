Manželka Hynka Čermáka po rozchodu žádný smutek nedrží: Už se tulí k jinému

K čemu ztrácet čas truchlením, když jde život dál? Motto, kterému Veronika Čermák Macková rozumí zřejmě velmi dobře.

Známý herec a fotograf Hynek Čermák v lednu oznámil, že se čas jeho manželství s Veronikou Čermák Mackovou naplnil, jejich cesty se rozcházejí a zkrátka všemu je konec. Nemůžeme samozřejmě zapomenout zmínit spekulace, že za rozchodem mohla stát přílišná náklonnost k jiné divošce, Kaiře Hrachovcové, se kterou Čermák nafotil akty.

Kaira to svého času kategoricky odmítla: „Tohle je život, to se někdy děje. Já se nad tím usmívám, jelikož je to shoda náhod, že k tomu byly použity tyhle fotografie a že se nabízí takové spekulace. Přišla jsem k tomu jako slepý k houslím, stalo se, víme to já, Hynek i všichni. Chtěla bych popřát hodně štěstí oběma i sobě.“ Dává to smysl, však v tu dobu už byla s novým přítelem, Martinem Kačerem, jehož existenci odtajnila vzápětí.

Ani stále ještě manželka Veronika nicméně nezůstane na ocet zrovna dvakrát dlouho. Nebo to tak alespoň nevypadá – například při natáčení videoklipu se nedávno objímala se zpěvákem Vojtou Drahokoupilem tak vroucně, až se jeden musí zamyslet, jestli se Veronika náhodou po dlouhém manželství nepotřebuje jaksepatří vybouřit. Tak či tak, s Vojtou prý zůstává všechno v profesionální rovině, ale oba si spolupráci nemohou vynachválit.

„Dnešní natáčení bylo neskutečný! Jsem překvapenej, jak rychle jsme s Veronikou našli společnej vibe – jako bychom točili už roky,“ pochvaloval si Vojta.